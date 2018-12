TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

15 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Greyzone’, 20u35 op Canvas

Zin in een spannende thrillerserie? Look no further, want Canvas start vanavond met het super spannende ‘Greyzone’. Daarin moeten de Zweedse en Deense veiligheidsdiensten de krachten bundelen om een terroristische aanslag te voorkomen.

‘Pitch Perfect 2', 20u30 op VTM

Ja, we geven het toe: wij zijn fan van ‘Pitch Perfect’. Vreugde alom dus wanneer de film in 2015 een vervolg kreeg met - jawel - ‘Pitch Perfect 2'. Daarin worden de Barden Bellas na een rampzalig optreden uitgesloten in de nationale a capella-competitie. Om hun reputatie op te krikken, besluiten de dames deel te nemen aan een wedstrijd die nog nooit door een Amerikaanse groep werd gewonnen...

‘Scarface’, 20u40 op Caz

In feite zouden we deze film niet meer moeten voorstellen. Maar omdat wij goede zielen zijn, doen we het toch. Het verhaal draait rond Tony Montana (Al Pacino), een Cubaanse bootvluchteling die langzaamaan een bloeiende criminele carrière uitbouwt in Florida. Of Tony ook ‘on top of his game’ blijft, ontdekt je vanaf 20u40 op Caz.

‘The Big Short’, 22u op BBC 2

Wil jij op een komische manier nog eens terugdenken aan de kredietcrisis van 2008? Indien het antwoord ‘ja’ is, lees dan vooral verder. maar doe dat alsjeblieft ook wanneer je ‘nee’ wil zeggen, want ‘The Big Short’ is echt een heel erg goede film. Daarin volgen we de avonturen van Michael Burry (Christian Bale). Hij beseft als een van de eersten dat de Amerikaanse economie in 2005 op instorten staat.