TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 4 augustus IDR

04 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Big Little Lies’, 22u10 op Canvas



Associeer jij dinsdag om een of andere reden altijd met uitstekende dramaseries? Dan heb je vanavond geluk, want Canvas brengt vanavond nog eens het eerste seizoen van ‘Big Little Lies’ in stelling. In de eerste twee afleveringen van de reeks draait alles grotendeels om een verdacht overlijden op een basisschool aan de Californische kust. Die plotsklapse dood zet niet alleen de school op z’n kop, ook voor enkele moeders en hun gezinnen blijkt het een onverwachte katalysator te zijn...

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Nina Derwael en Gers Pardoel. Die laatste mocht onlangs iets meer vertellen over zijn hit ‘Bagagedrager’. Een educatief momentje begot!

‘Het rad’, 21u20 op Vier



Sinds gisteren kan je ook weer naar hartenlust klinkers kopen, want ‘Het Rad’ is terug van weggeweest. Presentator Peter Van de Veire laat dagelijks drie kandidaten aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en vooral om prachtige prijzen te winnen. De show kreeg ondertussen ook een update met een nieuw rad, een nieuw logo, een premium prijzenwinkel, bekende assistenten - waarbij Seksuolotte gisteren de spits afbeet - én een nieuwe begintune. Draaien maar!

‘Pitch Perfect 2', 20u30 op Q2



Ja, we geven het toe: wij zijn fan van ‘Pitch Perfect’. Vreugde alom dus wanneer de film in 2015 een vervolg kreeg met - jawel - ‘Pitch Perfect 2'. Daarin worden de Barden Bellas na een rampzalig optreden uitgesloten in de nationale a-capella-competitie. Om hun reputatie op te krikken, besluiten de dames deel te nemen aan een wedstrijd die nog nooit door een Amerikaanse groep werd gewonnen...