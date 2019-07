TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 2 juli IDR

02 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Telefacts zomer’, 22u35 op VTM

Ja, een cruise kan leuk zijn. Maar er kan ook heel wat misgaan op zo’n drijvend gevaarte. Vraag je jezelf ook af waar we het dan allemaal over hebben? Stem dan zeker af op ‘Telefacts zomer’, want dan komt jouw innerlijke ramptoerist(e) het te weten. ‘Slimste Mens’-revelatie Julie Colpaert zal deze reportage inleiden.

‘Ex Machina’, 20u35 op Q2

Hoe menselijk mag een robot worden voor het problematisch wordt? Wij hebben er geen idee van, maar in sf-thriller ‘Ex-Machina’ wordt het gelukkig voor ons uitgezocht. Het verhaal draait rond programmeur Caleb (Domhnall Gleeson), die een nacht mag doorbrengen in het buitenverblijf van zijn baas. Daar leert hij Ava (Alicia Vikander) kennen, de allereerste echt slimme robot...

‘Disclosure’, 20u35 op Zes

#MeToo, maar dan met Demi Moore als dader. Voila, de korte samenvatting van ‘Disclosure’. Graag gedaan!