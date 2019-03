TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 7 maart IDR

07 maart 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Van algemeen nut’, 20u40 op Een

Ook deze week duikt Steven Van Herreweghe weer in de geschiedenis van de openbare omroep en de mensen die hier een bijzondere bijdrage aan hebben geleverd. Benieuwd welke onthullingen Van Herreweghe deze week voor ons in petto heeft? Wij alvast wel!

‘Cold Case: wie heeft Sally vermoord?’, 21u40 op VTM

Eerlijk? Wij zijn blij dat het Antwerpse parket er niet in slaagde om de uitzending van deze docureeks te laten verbieden. Vanavond krijgen we de vijfde en laatste aflevering voorgeschoteld van het onderzoek dat journalisten Kurt Wertelaers en Karel Lattrez voerden naar de moord op Sally Van Hecke, die in 1996 op 20-jarige leeftijd werd vermoord...

‘Trafiek Axel’, 20u35 op Vier

Na het VTM-programma ‘Axel opgelicht’ infiltreert alleskunner Axel Daeseleire opnieuw in schimmige milieus. Maar waar de betwijfelbare transacties in ‘Axel opgelicht’ nog relatief onschuldig waren, zijn ze dit keer van een heel andere orde. Axel duikt immers onder in zes milieus, die één ding gemeen hebben: alles is te koop, als je maar genoeg geld op tafel legt. Voor deze derde aflevering trekt de Antwerpse adonis naar de Oekraïense stad Odessa, waar hij een vrouw wil kopen...

‘Floortje naar het einde van de wereld’, 21u30 op NPO 1

Wij hebben Tom Waes en zijn ‘Reizen Waes’, in Nederland doen ze het met Floortje Dessing en haar ‘Floortje naar het einde van de wereld’. Vanavond gaat op NPO 1 de tweede aflevering van het laatstgenoemde programma van start. Floortje zit ondertussen eindelijk in South Georgia, een zo goed als onbewoond eiland in het zuidpoolgebied. Daar ontmoet ze de Britse Sarah, de enige dame die daar al decennia woont en er het plaatselijke museum runt.

‘De rebellie van Vivienne Westwood’, 22u55 op NPO 2

Rebelse mode? Dan denk je haast onmiddellijk aan ontwerpster Vivienne Westwood. De Britse is ondertussen al meer dan 55 jaar actief in de modewereld, maar ze is nog steeds even flamboyant en eigenzinnig als bij het begin van haar carrière. Reden genoeg voor documentairemaakster Lorna Tucker om een documentaire te maken over Westwood, en ook reden genoeg voor ons om nog eens luidkeels ‘Oi! Oi’ For the punx’ van (de Belgische band) Funeral Dress mee te brullen...