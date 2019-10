TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 15 oktober IDR

15 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Eén

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Vanavond is het de beurt aan zes priesters. Wij zijn alvast benieuwd om te zien hoe zij omgaan met klassiekers à la ‘Heeft de paus altijd gelijk?’ of ‘Moet het celibaat niet afgeschaft worden?’.

‘Andy op patrouille’, 20u35 op VTM

Hij is flik, speelt flik in ‘De Buurtpolitie’ én mag nu naar het buitenland... om flikken in hun natuurlijke habitat te gaan inspecteren. Jep, must be ‘Andy op patrouille’. Dat is het nagelnieuwe programma van - jawel - Andy Peelman. Wij zijn alvast benieuwd hoe de ordehandhaving in het buitenland in z’n werk gaat!

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Je zou denken dat modegoeroe Jani Kazaltzis ondertussen wel al iedere mogelijke stijlblunder uit de wereld heeft geholpen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. Kijk maar naar Xena en Jonathan, ook wel gekend als ‘Sunny Sunshine’, een zangduo. Jani moet hen vandaag helpen m een glamoureuze podiumlook te vinden, want dat is hen nog niet echt op eigen houtje gelukt...