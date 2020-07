TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 14 juli IDR

14 juli 2020

14 juli 2020

‘Vive la vie!’, 21u25 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Tom Van Dyck en kunstenaar Koen Vanmechelen om langs te komen.

‘Fearless’, 22u20 op Canvas



Mag het allemaal wat spannender? Dan is er ‘Fearless’, een Britse misdaadserie over Emma Banville (Helen McCrory - die uit ‘Peaky Blinders’, jawel - ), een strijdlustige mensenrechtenadvocate. Zij verrast vriend en vijand wanneer ze de zaak aanneemt van Kevin Russell (Sam Swainsbury), een man die al veertien jaar lang beweert dat hij ten onrechte vastzit voor moord...

‘Vermist’, 22u20 op Vier



Toegegeven: wij zijn in principe tegen herhalingen. Maar niet als het om ‘Vermist’ gaat, een - in onze ogen - geweldige politiereeks waarin kleppers als Joke Devynck en Stan van Samang de show stelen als leden van de Cel Vermiste Personen.

‘La grande vadrouille’, 20u35 op Q2

Franse grapjurken Bourvil én Louis de Funès in dezelfde film? Dan kijken wij sowieso!

‘The rise of the Murdoch dynasty’, 22u00 op BBC 2

Wie vanavond iets wil bijleren, kan maar beter afstemmen op BBC 2. De Britse zender gaat immers van start met het eerste deel van de driedelige docureeks over de politieke invloed van/de machtsstrijd binnen de familie van mediamagnaat Rupert Murdoch. Jawel, die van het ‘News of the World’-telefoonhackingschandaal.