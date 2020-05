TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 29 mei IDR

29 mei 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Space force’, vanaf vandaag op Netflix



‘The Office’ met Steve Carrell, maar dan in de ruimte. We zouden daar heel veel over kunnen zeggen, maar als u die uitleg echt nodig hebt... Tja.

‘Somebody feed Phil’, vanaf vandaag op Netflix



Phil Rosenthal is niet alleen het brein achter ‘Everybody loves Raymond’, hij eet ook graag. En veel. Netflix zag daar wel potentieel in, en liet Rosenthal een culinaire ontdekkingstocht ondernemen in ‘Somebody feed Phil’. Met succes, want vanaf vandaag kan je het derde seizoen van deze reeks bekijken!

‘Bad boys for life’, vanaf vandaag op Proximus & Telenet



We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag kunnen we eindelijk thuis van ‘Bad boys for life’ - het Amerikaanse regiedebuut van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah - genieten. Het verhaal gaan we niet verklappen, maar we kunnen wel meegeven dat het weer knettert als vanouds tussen rechercheurs Mike Lowrey (Will Smith) en Marcus Burnett (Martin Lawrence). ‘Cause it’s bad boys for life!

‘Bad Trip’, 20u35 op VTM



Vier vrienden (acteurs Gène Bervoets, Tom Audenaert, Jonas Van geel en Ben Segers) die in hun laatste week als huisgenoten een grote portie cocaïne moeten versjacheren, maar totaal niet thuis zijn in dat wereldje. Voila, nu eet u ook waar ‘Bad Trip’ over gaat.

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf



De ‘ultieme relatietest’ zit er helemaal op, waardoor de koppelhelften mekaar ook (on)gelukkig mogen weerzien tijdens het allerlaatste vuurkamp. Wij gokken dat dit zowel voor Zach als Arda best confronterend kan worden, al zou ook Roshina wel eens voor verrassingen kunnen te staan komen...