Donderdag 17 oktober

17 oktober 2019

17 oktober 2019

‘Punk’, 23u05 op Canvas

Of dit dé ultieme docu is over de ontstaansgeschiedenis van de punk? Als je het ons vraagt wel. Niet alleen treedt Iggy Pop aan als bron van info én producer, hij kon ook heel wat van z’n bekende vrienden overtuigen om hier aan mee te werken. Vanavond is het de slotaflevering en dat vinden wij best jammer. Al kunnen we wel nog een laatste keer ‘Oi! Oi! for the Punx!’ scanderen en dat is ook tof.

‘Callboys’, 20u35 op Vier

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar het tweede seizoen van ‘Callboys’ was dat meer dan waard. Gigolo’s Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye) mogen vanavond nog een laatste keer alles uit de kast halen.

‘M!lf’, 22u35 op Q2

Ja, dit programma is al tien jaar oud. Maar dat doet geen enkele afbreuk aan de humor van Jan Van Looveren en Philippe Geubels. En dus zijn wij stiekem heel blij dat ze bij Q2 ‘M!lf’ nog eens vanonder het stof halen. Daarin wil het duo de hedendaagse man ontleden, om zo ook te ontdekken waar een ‘echte man’ voor staat.

‘Giri/Haji’, 22u00 op BBC 2

Een misdaadserie die zich afspeelt in Tokio en waarvoor BBC 2 een samenwerking aanging met Netflix. Ziehier de ingrediënten om onze fascinatie te triggeren!

‘Later - with Jools Holland’, 23u00 op BBC 2

Geen zin om na ‘Giri/Haji’ te zappen? Goed nieuws, want dat hoeft ook helemaal niet! Na een sabbatjaar is het geweldige muziekprogramma ‘Later - with Jools Holland’ weer helemaal terug. Net zoals de voorgaande jaren ontvangt Jools heel wat muzikale grootheden in z’n show. Vanavond komt onder andere onze favoriete (al dan niet) sapioseksueel Mark Ronson langs. Dolletjes!