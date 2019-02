TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

18 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Van Gils & gasten’, 22u op Een

We hebben hem door ‘Dertigers’ enkele weken moeten missen, maar vanavond keert ‘Van Gils & gasten’ terug naar het kleine scherm. Vanavond komt onder andere seksuologe Chloe De Bie - die we kennen van het VTM-programma ‘Koppels’ - langs om om de opmars van de seksrobot te duiden. En wij maar denken dat de kandidaten van ‘Temptation Island’ échte mensen zijn!

‘Belga Sport’, 21u20 op Canvas

Enkele maanden geleden stierf de omstreden beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem op 73-jarige leeftijd. En hoewel Jean-Pierre in z’n hoogdagen heel wat (onfrisse) dingen heeft gedaan, staat hij toch vooral bekend om z’n beursbeleggingsbedrijf Moneytron. Op een bepaald moment kocht Jean-Pierre zich met Moneytron zelfs in in de wereld van de Formule 1. ‘Belga sport’ bekijkt vanaf 21u20 hoe dit onwaarschijnlijke verhaal uit de recente Belgische sportgeschiedenis zich ontvouwde.

‘Blind Getrouwd’, 20u35 op VTM

Op huwelijksreis gaan met iemand die je in feite niet kent, maar waar je wél mee getrouwd bent? Voor de koppels van ‘Blind Getrouwd’ is dit vanavond de realiteit. Of dat ook in ieder geval zo succesvol is, ontdek je vanaf 20u35 op VTM!

‘Stukken van mensen’, 21u35 op Vier

We hebben het al eerder verkondigd, maar speciaal voor jullie doen we het nog eens opnieuw: wij zijn jaloers op de kleerkast van fashionista Tiany Kiriloff. Zo heeft Tiany niet alleen de hipste stuks van het moment in haar bezit, ze heeft ook heel wat geweldige klassiekers en unieke stuks in haar kast hangen. Zoals het jurkje van de Spaanse ontwerper Paco Rabanne waarmee ze hierboven poseert. En da’s niet zomaar een kleedje, maar ‘t is dezelfde jurk die door actrice Audrey Hepburn gedragen werd tijdens de film ‘Two for the Road’. Die onthulling doet de monden van de experten openvallen. “Ik heb deze jurk ooit gewonnen tijdens een persconferentie van Paco Rabanne”, aldus Tiany. “Ik heb het kleedje zelf nog maar twee keer gedragen en ik vind dat het wel meer verdient dan enkel aan een Paco Rabanne-kapstok te hangen in een mooie plastieken zak in mijn kast.”Of Tiany er ook een flinke duit voor krijgt, ontdek je vanaf 21u35 op Vier!