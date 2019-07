TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 5 juli IDR

‘Vive le vélo’, 21u20 op Een

Naar’t schijnt is er vanaf morgen iets te doen met koers. En naar’t schijt weet Karl Van nieuwkerke daar alles van. Wij overduidelijk iets minder.

‘Bridget Jones’s diary’, 21u40 op VTM

We zouden heel veel kunnen zeggen over ‘Bridget Jones’ Diary’, maar we willen de makers van deze film vooral bedanken. Dankzij hen hebben we immers onze bomma-onderbroeken voorgoed verbannen...

‘Young Sheldon’, 20u op Vier

Hoe voelt het om een genie te zijn? Wij zouden het - met alle wil van de wereld - niet kunnen vertellen, maar dankzij ‘Young Sheldon’ kunnen we ons er wel iets bij voorstellen. Die reeks, een spin-off van ‘The Big Bang Theory’, volgt de jonge jaren van Sheldon Cooper. Vier zendt vanavond de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen uit. Bazinga!

‘Best of Glastonbury 2019', 00u05 op BBC 2

Heb je na Rock Werchter een festivaldipje? Niet getreurd, want BBC 2 verwent je met een special over het beste dat op Glastonbury te zien was. Onder andere Bastille, Liam Gallagher en Kylie Minogue spelen ten dans.