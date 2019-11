TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 4 november IDR

04 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Belpop’, 21u20 op Canvas

Ja, wij kunnen heel erg genieten van ‘Belpop’, waarin iconen uit de Vlaamse muziekgeschiedenis in de spotlights worden gezet. En daarom vinden we het ook jammer dat het vanavond alweer de laatste aflevering is van dit seizoen. Gelukkig gaat het Canvas-programma eruit met een klepper, want niemand minder dan Bart Peeters wordt in de bloemetjes gezet!

‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’, 20u35 op VTM

In onze favoriete agrarische datingshow schakelen ze alweer een versnelling hoger. Voor het eerst praten enkele deelnemers immers over hun gevoelens en gedachten. En dat vinden wij uiteraard gans dolletjes!

‘The Team’, 21u50 op VTM

We geven het grif toe: wij waren zot van het eerste seizoen van ‘The Team’, een internationale coproductie waarin Veerle Baetens eens te meer liet zien wat voor een rasactrice ze is. Voor de tweede reeks werd Veerle vervangen door Lynn Van Royen, maar daar gaan we niet over klagen. Want als er een iemand even straf is als Veerle, dan is het zij wel, toch?

‘Ooit Vrij’, 20u35 op VIER

Toegegeven: wij hebben onlangs een behoorlijk grote zaag gespannen omdat ‘De rechtbank’ weer even in het vriesvak werd gestopt door Vier. Maar we mogen gelukkig stoppen met ons gezeur, want sinds vorige week is er het uitstekende ‘Ooit vrij’. Daarin wordt er ingezoomd op de (grote en kleine) criminelen. De andere kant van het spectrum dus, maar volgens ons net zo interessant...