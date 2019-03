TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 5 maart IDR

05 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Rond de Noordzee’, 20u40 op Een

Ondertussen is ‘Rond de Noordzee’ - de uitstekende reportagereeks van Arnout Hauben - al aan z’n vierde aflevering toe. Vanavond is te zien hoe Arnout de Schotse grens oversteekt, waar de kustlijn ook steeds ruiger wordt. Onderweg passeert Arnout onder andere langs het golfterrein van de Amerikaanse president Donald Trump, dat op stevig protest van de omwonenden stuit...

‘Studio Tarara’, 20u35 op VTM

Ja, we geven het graag toe: wij zijn fan van ‘Studio Tarara’ en de geweldige flashback naar de nineties die we dankzij de reeks krijgen. Dat het ook nog spannend is door de mysterieuze dode, vinden we zelfs nog een extra pluspuntje waard. Al draait het vanavond in de eerste plaats rond de ontluikende romance van Patrick (Geert Van Rampelberg) en Sandra (Ruth Beeckmans). Patrick wil immers echt iets uitbouwen met Sandra, maar zij wordt daar erg ongemakkelijk van...

‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Geen zin in Schotten of de terugkeer van de Buffalo-schoenen? Dan is de docureeks rond André hazes Jr - de zoon van de overleden Nederlandse volksheld André Hazes, jawel - misschien wel iets voor jou. Daarin kan je vanavond zien hoe André en z’n partner Monique aan de verhuis naar hun nieuwe woning beginnen. En alsof dat niet druk genoeg is, werkt André op datzelfde moment ook nog eens aan kerstspecial. Dozen inpakken, cadeautjes uitpakken, ... Bijna hetzelfde, toch?

‘The Blues Brothers’, 20u40 op CAZ

Er zijn best wel wat films die door de jaren heen een cultstatus kregen. Vaak onterecht, maar in het geval van ‘The Blues Brothers’ klopt dat label écht. Ten eerste: het verhaal is grappig. Ten tweede: hoofdrolspelers Dan Akroyd en John Belushi zijn uiterst geloofwaardig als de broers Elwood en Jake Blues. Ten derde: de film wordt opgeluisterd door een grote schare blues - en soulartiesten. Ten vierde: ook al is deze film bijna veertig jaar oud, dat merk je amper als je naar ‘The Blues Brothers’ kijkt!

‘Eating with my ex’, 23u35 op BBC 1

Wie onze tv-tips leest, die weet dat wij een behoorlijk zwak hebben voor realityprogramma’s. En de Britse omroep BBC 1 speelt daar vandaag ook handig op in met ‘Eating with my ex’. Daarin worden twee exen verplicht om samen een maaltijd te verorberen, waarbij ze ondertussen vragen voorgeschoteld krijgen over het hoe en waarom van hun liefdesbreuk. Alsof elegant eten nog niet moeilijk genoeg is zonder een ex en een cameraploeg die op je vingers kijken!