TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

26 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Oesje’, 21u20 op VTM

We kunnen het zelf amper geloven, maar deze film dateert al van 1997. Gelukkig zit er absoluut geen sleet op Kamiel Spiessens, een van de iconische typetjes die aan het brein van Chris Van den Durpel ontsproten zijn. In ‘Oesje!’ krijgt Kamiel het aan de stok met de burgemeester van z’n dorp en een malafide bouwondernemer. Zij hebben besloten om een recreatiepark te bouwen, waarvan de parking pal op de plek van Kamiels boerderij zou moeten komen. En dat kan Spiessens uiteraard niet laten gebeuren...

‘Charlie and the Chocolate Factory’, 20u35 op Vier

Toegegeven: wij zijn grote fans van de combo Tim Burton en Johnny Depp. ‘Charlie and the Chocolate Factory’ vinden we dan ook een fantastische film. Visueel zorgt Burton alweer voor een hoogstandje, terwijl Johnny Depp als Willy Wonka een heerlijk excentriek personage neerzet. Na ettelijke keren nog steeds het bekijken waard!

‘The Worl’s Most Expensive Presents’, 22u15 op Vitaya

Heb jij nog een last minute kerstcadeautje nodig of bleek dat paar grappige kousen toch geen voltreffer te zijn? Laat je dan budgettair vooral (niet) inspireren door deze Britse documentaire over de duurste cadeaus ter wereld...

‘Van Helsing’, 20u40 op CAZ

Wanneer Hugh Jackman het niet te druk heeft met in de huid kruipen van X-Men-personage Wolverine, toont de Australische acteur zich graag ook eens van een andere kant. Zoals in de horrorprent ‘Van Helsing’, waarbij hij gestalte geeft aan de gelijknamige vampierenjager. Het verhaal? Het Vaticaan geeft Gabriel Van Helsing in 1888 de opdracht om komaf te maken met graaf Dracula. Om dat te bereiken, bundelt Gabriel de krachten met prinses Anna Valerious (Kate Beckinsale), die hiermee een eeuwenoude familievloek probeert te doorbreken...

‘The ABC Murders’, 22u op BBC 1

Ja, wij hebben even moeten wennen aan de nieuwe look van Hercule Poirot, de meest bekende Belgische detective naast Werenfried Witse. Maar ‘t is ons gelukt dankzij de puike vertolking van John Malkovich. In deze minireeks gaat Hercule Poirot op zoek naar een moordenaar die zijn slachtoffers alfabetisch lijkt uit te kiezen. Spannend!