TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

30 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, 22u op MTV

Vorige week konden trouwe kijkers van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zien hoe ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine haar opwachting maakte in Curaçao als ex van Mezdi. En dat zorgde - hoe kon het ook anders? - onmiddellijk voor heel wat pittige scènes. En in de teaser voor vanavond lijkt het drama niet te stoppen, want we krijgen een vechtpartij te zien waarbij Yasmine ook betrokken is. Wij zitten nu al klaar met onze voorraad popcorn!

‘Reizen Waes Europa’, 20u10 op Een

In de derde aflevering van dit seizoen trekt Tom naar Mjoifjordur, een piepklein dorpje in IJsland. Hier wonen slechts elf mensen en de weg ernaartoe is acht maanden per jaar zo goed als niet berijdbaar. En dat ondervindt Tom aan den lijve...

‘Underwater Pompeii’, 20u55 op Canvas

Wij kunnen af en toe wel eens genieten van een historische documentaire. En als die dan ook nog eens over Romeinse geschiedenis gaat, dan vinden wij dat helemaal top. ‘Underwater Pompeii’ is dan ook perfect voor ons, want deze Brits-Italiaanse docu focust volledig op de ondergang van de antieke Romeinse stad Baiae. Dat was indertijd een mondaine badplaats waar rijke Romeinen kwamen verpozen. Door de vulkaanuitbarsting - dezelfde die Pompeii met een laag as bedekte - ging Baiae echter ten onder. En dat mag je in dit geval letterlijk nemen, want de stad ging kopje onder in de Baai van Napels.

‘Classic Albums: Amy Winehouse - Back to Black’, 22u45 op NPO 3

Ja, voor ons betekent de dood van Amy Winehouse in 2011 nog steeds een groot verlies voor de muzikale wereld. Wij luisteren dan ook nog geregeld naar ‘Back to Black’, het album dat Amy in 2006 in de spotlights plaatste. In deze docu van Jeremy Marre komen we iets meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van nummers als ‘Rehab’ en ‘Love is a Losing Game’.