TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 19 september IDR

19 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Merci voor de muziek’, 20u40 op Een

“Thank you for the music, the songs I’m singing. Thanks for all the joy they’re bringing. Who can live without it, I ask in all honesty. What would life be? Without a song or a dance what are we?”: Abba zong het, Nora Gharib en Bart Peeters brouwden er een programma rond waarbij ze acht weken lang met muziek aan de slag gaan.

‘Over winnaars’, 20u35 op VTM

Eerlijk? Wij werden het vorige seizoen even stil van ‘Over winnaars’, waarin Koen Wauters mensen met een beperking helpt om hun dromen alsnog waar te maken. Wij zijn dan ook tevreden dat VTM besliste om een nieuwe reeks te maken. Koen gaat in deze derde aflevering langs bij Esmee, die lijdt aan anorexia en terugkerende depressies. Ze overleefde een zelfmoordpoging, maar daar draagt ze nog steeds de zware fysieke gevolgen van.

‘Callboys’, 20u35 op Vier

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar het tweede seizoen van ‘Callboys’ is dat meer dan waard. Gigolo’s Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye) bereiken in deze aflevering een zeldzaam hoogtepunt. Enig minpuntje: Wes is nog steeds nergens te bespeuren...

‘De Roelvinkjes: effe geen cent te makken’, 21u30 op Vijf

Toegegeven: wij vonden ‘Effe geen cent te makken’ werkelijk hilarisch toen Gerard Joling en Gordon een maand lang van de bijstand gingen leven. Om maar te zeggen dat we hoge verwachtingen hebben voor de familie Roelvink. Of ze die ook kunnen waarmaken, ontdek je vanaf 21u30 op Vijf!