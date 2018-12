TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

17 december 2018

17u21 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Gert Last Year’, 20u35 op Vier

Een ijsbaan voor de ingang van het kasteel, drie kilometer kerstlichtjes, een paar dozijn weelderig versierde kerstbomen en zelfs een levensgrote ijsbeer in de bar: Gert Verhulst en James Cooke zijn voor het tweede jaar op rij klaar om hun gasten in de juiste kerstsfeer te ontvangen. Wij kunnen alvast niet wachten!

‘Mommy Dead and Dearest’, 23u20 op Canvas

Een van de meest bizarre moordzaken in de recente Amerikaanse geschiedenis? Dat moet ongetwijfeld de moord op Dee Dee Blanchard zijn uit 2015. Hoewel het aanvankelijk lijkt dat haar zieke dochter Gipsy Rose, die ook nog eens in een rolstoel zit, de tragische feiten heeft gepleegd, blijkt de werkelijkheid een stuk complexer. En geloof ons: ‘t is de moeite!

‘Mary Berry’s Christmas Party’, 21u30 op BBC 1

Toegegeven, Wim Opbrouck doet dat niet onaardig als presentator van ‘Bake-off Vlaanderen’. Maar helaas voor Wim kan hij echt niet tippen aan Mary Berry, de ster uit de Britse variant. Wij zijn dan ook dolblij dat BBC 1 ‘Mary Berry’s Christmas Party’ uitzendt. Vier bekende Britten mogen bij Berry langsgaan en culinair verwend worden. Wij zijn absoluut jaloers op journalist Huw Edwards, Olympische athlete Dina Asher-Smith, actrice Eleanor Tomlinson en komiek Joe Lycett. Dus euhm... Mary, can we join, please?

‘Inside the Christmas Factory’, 22u op BBC 2

Helemaal into de logistieke kant van kerstmis? Dan heeft ‘Inside the Christmas Factory’ alles in huis voor jouw televisieavond. Zo bezoekt ‘Masterchef’-presentator Gregg Wallace een fabriek waar jaarlijks twee miljoen koekjes met chocolade worden geproduceerd. Greggs collega Cherry zoekt dan weer uit hoe de Britse Royal Mail kerstpozegels maakt.