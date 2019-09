TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 13 september IDR

13 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Unbelievable’, vanaf vandaag op Netflix

Ben jij graag boos op vrijdagavond? Dan is de nieuwe Netflixreeks ‘Unbelievable’ misschien wel iets voor jou. Daarin wordt het waargebeurde verhaal verteld van Marie, een getroebleerde 18-jarige jongedame uit Amerika. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze een verkrachting verzonnen heeft en krijgt een jaar voorwaardelijk, maar een tijdje later blijkt dat Marie wél gelijk had en dat haar verhaal correct is...

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

We vinden het zelf soms moeilijk om te geloven, maar er is wel degelijk nog heel wat onontdekt talent te vinden in België. En dus gaat vanavond alweer de zesde reeks van ‘Belgium’s Got Talent’ van start. En da’s niet alleen met Jens Dendoncker tijdens de audities in plaats van Niels Destadsbader, maar ook met een ‘Golden buzzer’ voor het televisiepubliek. Met andere woorden: de kijker kan een welbepaalde act rechtstreeks naar de liveshows sturen. Dolletjes!

‘Temptation Island VIPS’, 20u35 op Vijf

Ja, ondertussen weten we dat Pommeline en Fabrizio niet langer een koppel vormen. Maar dat wil niet zeggen dat ‘Temptation Island VIPS’ niet meer spannend is en dat we onze innerlijke ramptoerist vanaf vanavond niet meer de vrije loop mogen laten. Toch?

‘Flikken Rotterdam’, 20u35 op NPO 1

‘De Buurtpolitie’, maar dan net iets Hollandser en serieuzer. Voilà, nu bent u ook weer mee.