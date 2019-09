TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 24 september IDR

24 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Coureur’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Wat als... een renner zich omschoolt tot filmregisseur? Toegegeven, het had het begin kunnen zijn van een sketch vor ‘Wat als?’, maar dat is wel degelijk wat coureur kenneth Mercken deed. In 2000 werd hij Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract, maar na een epo-episode kapte hij met de wielersport en werd hij filmregisseur. Voor zijn eerste prent leverde hij het prachtige, semi-autobiografische ‘Coureur’ af. Geloof ons: Kenneth heeft dat echt goed gedaan!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Vanavond is het de beurt aan moslima’s. Wij zijn alvast benieuwd om te zien hoe zij omgaan met klassiekers à la ‘Waarom draag je een hoofddoek’ of ‘Moet je maagd zijn voor je trouwt?’ of...

‘Studio Stan’, 20u35 op VTM

Sommige persoonlijke verhalen zijn zo sterk, dat ze ook een even sterk nummer verdienen. En dus gaat Stan Van Samang voor de vierde keer aan de slag om die droom waar te maken voor een onbekende Vlaming. Een tijdje terug hielp hij Steffie - die uit de bovenstaande video, jawel - om haar pestverleden een plaats te geven. En daar werden wij even stil van. Is er iets dat Stan niet kan, denken wij dan?

‘Faroek’, 22u35 op VTM

Hij is even weggeweest, maar vanaf vanavond is misdaadjournalist Faroek Özgünes weer helemaal terug met ‘Faroek’, waarin hij misdaden uit binnen - en buitenland belicht.

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Je zou denken dat modegoeroe Jani Kazaltzis ondertussen wel al iedere mogelijke stijlblunder uit de wereld heeft geholpen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. Kijk maar naar Ilse en Frank, het koppel dat vandaag mag aantreden. Zij is niet vies van een streepje decolleté en Frank is verzot op t-shirts met (spuuglelijke) prints...