TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 18 september IDR

18 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘(h)ALLOOMEDIA’, 21u45 op VTM

In ‘(h)ALLOOMEDIA’ brengt Luk Alloo opnieuw een showbizzmagazine op de buis. Dat dit ongetwijfeld leuke televisie oplevert, daar hoeven we u - als showbizzredactie - uiteraard niet van te overtuigen. Zo hebben wij vorige week heel hard kunnen lachen met het fragmentje waarin Luk en Bart De Wever het uitvechten als Romeinen. Of het deze week ook zo funny is, ontdekt u vanaf 21u45 op VTM.

‘Bake Off Vlaanderen’, 20u35 op Vier

Omdat wij tegenwoordig op de lijn letten en dus zelf geen koekjes, taartjes en soezen naar binnen smikkelen, kunnen we culinaire programma’s des te harder appreciëren (wegens: andere mensen moeten eten, en wij niet). Gelukkig hadden ze daar bij Vier wel oren naar, want vanavond brengt de zender alweer de derde aflevering van het derde seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ op de buis. Hoeveel misbaksels dat vandaag oplevert, zie je vanaf 20u35!

‘Mrs. Doubtfire’, 20u40 op CAZ

Wat moet je doen als je dol bent op je drie kinderen, maar gaat scheiden van je vrouw? Wij kunnen wel wat dingen bedenken, maar op de creatieve oplossing van Daniel (Robin Williams) in ‘Mrs. Doubtfire’ zouden we - eerlijk is eerlijk - nooit zijn gekomen. Hij kruipt namelijk letterlijk in de huid van een Britse gouvernante die hij - jawel - misses Doubtfire doopt. Nog steeds geestig, als je het ons vraagt!

‘Japan with Sue Perkins’, 22u op BBC 1

Toegegeven: wij hebben een mateloze fascinatie voor het Verre Oosten. En vooral Japan kan ons heel erg boeien vanwege het grote contrast tussen gekte en structuur. De Britse comédienne Sue Perkins gaat in deze tweeledige docu op zoek naar het hart en de ziel van de Japanners. Zo volgt ze in deze episode onder andere een vrouwelijk sumoteam en gaat ze op bezoek bij een familie die met robots samenleeft. Ja konichiwa zenne!