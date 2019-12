TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 7 december IDR

07 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Cardinal’, 20u35 op Canvas

Boe boe boe, want vanavond zendt Canvas alweer de laatste dubbelaflevering uit van het derde seizoen van de Canadese thrillerreeks ‘Cardinal’. Daarin worstelt Cardinal (Billy Campbell) weliswaar nog steeds met de zelfmoord van z’n echtgenote Catherine, maar zijn er ook steeds sterkere aanwijzingen dat de vrouw nog leeft...

‘Alleen Elvis blijft bestaan’, 22u05 op Een

Hij was jarenlang dé leverancier van toffe eindejaarsconferences (sorry, Geert Hoste), maar vorig jaar besliste Michael Van Peel dat het genoeg was geweest. Verrassend, en dus bijgevolg ook begrijpelijk dat Thomas Vanderveken aan Michael vroeg om eens bij hem langs te komen in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Daar verloopt alles nog steeds volgens de geijkte formule: er ontstaat een gesprek aan de hand van een aantal beeldfragmenten die door de gast (in dit geval Van Peel dus) gekozen worden.

‘Rogue One: A Star Wars Story’, 20u30 op VTM

Eerlijk? Wij hebben nog nooit een ‘Star Wars’-film gezien. Maar gelukkig hebben we vrienden die wél fan zijn, want zij verzekeren ons dat ‘Rogue One: A Star Wars Story’ heel erg de moeite is. Alleen al omdat Felicity Jones in de huid kruipt van Jyn Erso, een nieuw en boeiend personage.

‘De Battle’, 20u25 op VIER

Een Nederlands-Belgische spektakelshow! James Cooke en Gert Verhulst! Katja Schuurman en Najib Amhali! Complexe uitdagingen tot een goed einde brengen. Zoals vorige week bijvoorbeeld, toen James Cooke zijn hoogtevrees overwon en zich een trapezekunstenaar toonde. ‘t Is gebeurd: wij hebben de laatste aflevering ‘De Battle’ kort omschreven.

‘ Cobain: Montage of Heck ’, 22u45 op NPO 3

Hij mag dan ondertussen 25 jaar dood zijn, toch blijft Kurt Cobain een van de meest fascinerende muzikanten van de voorbije decennia. En van interessante mensen worden (nu en dan) ook interessante documentaires gemaakt. Zoals deze parel van de Amerikaanse cineast Brett Morgan over het leven en de carrière van de man achter Nirvana. Aanrader!