TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 20 juni

20 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Is er een dokter in de zaal?’, 21u05 op Eén

Wat krijg je als je Philippe Geubels - aka een notoire hypochonder - een humoristische panelquiz over gezondheidsgerelateerde onderwerpen laat presenteren? Het uitstekende ‘Is er een dokter in de zaal?’, tiens. Vanavond krijgt Philippe voor de allerlaatste keer dit seizoen ook het gezelschap van enkele panelleden. Bij Eén gingen ze klaarblijkelijk uit van ‘save the best for last’, want voor de slotaflevering mogen Eva De Roo, Tom Waes, Jan Jaap van der Wal en Kamal Kharmach aantreden.

‘Elvis: the searcher’, 23u op Canvas

Omdat je nooit genoeg kan weten over Elvis. Voila, meer uitleg hoeven we daar niet aan te geven.

‘The Brave’, 22u30 op Q2

Geen zin in kale komieken of muzikale mannen? Dan kan je gelukkig ook nog afstemmen op ‘The Brave’, een dramaserie over een bont gezelschap ‘special forces’. Vanavond zendt Q2 de eerste aflevering uit, waarin een Amerikaanse arts ontvoerd wordt door een terreurorganisatie. Spannend!

‘The Lizzie McGuire movie’, 20u35 op Vijf

Ze heeft ondertussen al heel wat andere rollen vertolkt, maar voor ons blijft actrice Hilary Duff toch voor eeuwig en altijd sitcompersonage Lizzie McGuire. Omdat de tienerreeks zo scoorde rond de nillies, kwam er in 2003 ook een film uit. Om duidelijk te maken waar die om ging, werd die omgedoopt tot de ‘Lizzie McGuire movie’. Daarin heeft Lizzy net haar middelbare schoolcarrière afgerond. Om dat te vieren gaat de hele klas op schoolreis naar Rome. Eenmaal daar toegekomen, blijkt dat Lizzie als twee druppels water lijkt op een Italiaans tieneridool...