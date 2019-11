TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 21 november IDR

21 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘ZZ Top: that little ol’ band from Texas’, 23u15 op Canvas

Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Canvas zendt immers vanaf 23u15 ‘ZZ Top: that little ol’ band from Texas’ uit, waarin het verhaal van de gelijknamige Amerikaanse band uit de doeken wordt gedaan. Aanrader!

‘Alloo bij de wegpolitie’, 21u35 op VTM

Dat Luk Alloo een man is van vele talenten, als u het ons vraagt. Zo bracht hij dit seizoen niet alleen z’n toepasselijk getitelde mediaprogramma ‘(h)ALLOOMEDIA’ op de buis, hij trekt er ook opnieuw op uit met agenten van de wegpolitie. Dat doet hij in het eveneens toepasselijk getitelde ‘Alloo bij de wegpolitie’. Of hij ook vanavond een (nep)agent van ‘De Buurtpolitie’ gaat snappen? Daarvoor moet je vanaf 21u35 zelf kijken!

‘Midnight, Texas’, 23u40 op Q2

Geen zin in ZZ Top of verkeersproblemen? Dan kan je ook afstemmen op Q2, want zij gaan vanavond van start met het eerste seizoen van ‘Midnight, Texas’. De reeks draait rond Manfred Bernardo (François Arnaud), een helderziende die op de vlucht is. Hij verschuilt zich in het Texaanse dorpje Midnight, waar hij denkt dat hij in alle rust en stilte kan leven. Tot de geest van een vermoorde Midnighter hem komt lastigvallen...

‘Get on up’, 22u15 op CAZ

Een muzikale biografie over het leven van James Brown, met Chadwick Boseman als ‘the hardest working man in showbusiness’. Voila, tot zover onze korte beschrijving van ‘Get on up’. En dan nu allemaal samen: ‘I feel good!’