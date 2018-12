TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

16 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Reizen Waes Europa’, 20u35 op Een

Hoezo, je weet al alles van Euopa? Tom Waes bewijst vanaf vanavond sowieso dat dat niet het geval is. Zo trekt hij in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Reizen Waes’ naar Spanje. Gelukkig kent Tom met ‘Dos cervezas por favor’ al dé belangrijkste zin om je plan te trekken.

‘Over Water’, 21u25 op Een

Na ‘Reizen Waes’ hoef je niet per se van zender te veranderen. Vlak na de capriolen van Tom zendt Eén immers ‘Over Water’ uit, de langverwachte dramareeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda. Acteur Tom Dewispelaere kruipt in de huid van John Beckers, een voormalige tv-ster die een laatste kans krijgt om z’n leven weer op de rails te krijgen. John gaat aan de slag in het havenbedrijf van z’n schoonvader, maar het duurt niet lang alvorens hij in de cocaïnehandel verzeild geraakt...

‘Wild Hogs’, 20u40 op VTM

Zin in een film over vier oude knarren die aan hun midlifecrisis willen ontsnappen door op hun Harleys een roadtrip te ondernemen? Dan is ‘Wild Hogs’ de ideale film voor jou. Daarin volgen we de avonturen van Woody (John Travolta), Bobby (Martin Lawrence), Dudley (William H Macy) en Doug (Tim Allen). Zij krijgen het tijdens hun motorreisje aan de stok met een échte motorbende. Dat dit hilarische taferelen oplevert, zal je ongetwijfeld niet verbazen...

‘Bates Motel’, 23u40 op Q2

Vanavond gaat op Q2 het vijfde en laatste seizoen van ‘Bates Motel’ van start, de serie die de voorgeschiedenis vertelt van ‘Psycho’, de film van Alfred Hitchcock uit 1960. We volgen het wel en wee van Norman Bates (Freddie Highmore), die twee jaar na het overlijden van z’n echtgenote het Bates Motel nu alleen runt.