TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 9 oktober

09 oktober 2019

‘De slapelozen’, 21u20 op Canvas

Als het gaat over dingen waar wij heel erg kribbig van worden, dan is een gebrek aan slaap absoluut een van de koplopers in ons haatlijstje. Annick Ruyts - die zelf al vier jaar slecht slaapt - onderzocht in ‘De slapelozen’ hoe het komt dat zoveel mensen een verstoorde nachtrust hebben. Zo zijn deze week onder andere Wim Lybaert en Luk Wyns te gast om hun slaappatroon te bespreken.

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 21u45 op VTM

Een culinaire reisreeks waarbij Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Awel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. In deze eerste aflevering trekt het duo naar Thailand, waar ze de plaatselijke eetcultuur van dichterbij gaan ontdekken. Aroi dee!

‘Bake Off Vlaanderen’, 20u35 op Vier

Omdat wij tegenwoordig op de lijn letten en dus zelf geen koekjes, taartjes en soezen naar binnen smikkelen, kunnen we culinaire programma’s des te harder appreciëren (wegens: andere mensen moeten eten, en wij niet). Gelukkig hadden ze daar bij Vier wel oren naar, want vanavond brengt de zender alweer de zesde aflevering van het derde seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ op de buis. Daarin moeten de bakkers deze keer alles op Grootmoeders Wijze doen. Hoeveel misbaksels en voedselvergiftigingen dat vandaag oplevert, zie je vanaf 20u35!

‘Bowie: the last five years’, 23u10 op NPO 2

Ja, hij is helaas al even dood. Maar wij zijn - en blijven - van mening dat er nooit genoeg Bowie kan zijn. En dus kunnen we ook niet anders dan deze docu van Francis Whately aanraden. Daarin wordt de focus gelegd op Bowies laatste twee albums (‘The Next day’ en ‘Blakstar’) en de musical ‘Lazarus’, maar kom je ook heel wat meer te weten over hoe David in het dagelijkse leven was. Hero, forever and ever!