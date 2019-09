TV TIPS. Dit mag je niet missen op de buis Dinsdag 10 september IDR

10 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Eén

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Vanavond is het de beurt aan verslaafden. Wij zijn alvast benieuwd om te zien hoe zij omgaan met klassiekers à la ‘Is afkicken moeilijk?’ of ‘Ben je bijna dood geweest?’ of...

‘Studio Stan’, 20u35 op VTM

Sommige persoonlijke verhalen zijn zo sterk, dat ze ook een even sterk nummer verdienen. En dus gaat Stan Van Samang voor de tweede keer aan de slag om die droom waar te maken voor een onbekende Vlaming. Is er iets dat Stan niet kan, denken wij dan?

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

He’s back! Je zou denken dat modegoeroe Jani Kazaltzis ondertussen wel al iedere mogelijke stijlblunder uit de wereld heeft geholpen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. Vorige week nam hij bij wijze van opwarmertje Barbara Sarafian en Erik Van Looy onder handen, deze week mogen glitter lover Bea en haar wederhelft Christophe - die verzot is op hemdjes met een tekening - de spits afbijten als onbekende Vlamingen met een twijfelachtig stijlgevoel...

‘Cast away’, 20u40 op CAZ

Wat krijg je als je Robinson Crusoe in een modern jasje stopt? Iets als ‘Cast away’, denken wij dan. Vooral de sublieme vertolking van Tom Hanks als workaholic Chuck Noland is erg genietbaar. Al kunnen we ook de bijrol van Wilson de volleybal wel smaken...