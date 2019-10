TV TIPS. Dit mag je niet missen op de buis Donderdag 31 oktober IDR

31 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Appel d’urgence’, 20u40 op Eén

Ben jij benieuwd hoe het er in Wallonië achter de schermen van de noodcentrales aan toegaat, maar zie je het niet zitten om de taalgrens over te steken? Geen nood, want bij Eén hebben ze daar begrip voor. Zij zenden immers vanaf vanavond het nieuwe seizoen van ‘Appel d’urgence’ uit, de Franstalige tegenhanger van ‘De Noodcentrale’.

‘Steenrijk straatarm’, 20u35 op VTM

Rijk versus arm: het is niet alleen een tegenstelling die tot nadenken stemt, het leent zich ook uitstekend tot een televisieformat. En dus ruilen twee gezinnen in ‘Steenrijk, straatarm’ een weekend van huis én inkomen. Vorige week leverde dat nog verbazing op over het gigantische verschil in woonruimte, maar ook deze week zijn er genoeg momenten waarop de monden van de gezinnen - en die van ons, maar dat geheel terzijde - openvallen van verbazing.

‘De slimste mens ter wereld’, 21u30 op Vier

Of Astrid Stockman stilletjes aan ongenaakbaar aan het worden is in deze quiz? Het lijkt er in ieder geval wel op. Benieuwd of we verder mogen supporteren voor de coolste sopraan van het land of dat we ons geld moeten inzetten op Flor Decleir, die vanavond in het spel komt.

‘Get out’, 20u35 op Q2

Geen zin in Waalse drama’s, verbaasde rijkeluiskindjes of de flauwe mopjes van Erik Van Looy? Dan kan je gelukkig ook op Q2 terecht, want daar zijn ze vastbesloten om de kijker de stuipen op het lijf te jagen. Dat doen ze dankzij ‘Get out’, de Oscarwinnende horrorprent van regisseur Jordan Peele. Het verhaal klinkt nochtans bedrieglijk simpel. Chris, een Afro-Amerikaanse jongen, reist met zijn blanke vriendin Rose naar het Zuiden van Amerika om haar ouders te ontmoeten. Maar we snappen het enge element wel hoor. Schoonouders: ook voor ons een gegeven waarbij de haren spontaan ten berge rijzen.