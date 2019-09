TV TIPS DELUXE. Deze programma’s starten vanavond op de buis Maandag 2 september IDR

02 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. En zeker op een dag als vandaag, want de zenders ontwaken ein-de-lijk uit hun zomerslaap. Daarom schotelen we u voor een keertje een extra lange versie van de tv-tips voor, waarbij u heel wat nieuwigheden in dit handige lijstje ziet staan. Veel kijkplezier!

‘Dagelijkse kost’, 18u15 op Eén

We hebben hem eventjes moeten missen, maar vandaag kunnen we eindelijk weer genieten van de culinaire avonturen van televisiekok Jeroen Meus. En bij dat nieuwe seizoen hoort ook een nieuw interieur, zo blijkt...

‘Blokken’, 18u30 op Eén

Hoezee! De terugkeer van ‘Blokken’ en Ben Crabbé!

‘Iedereen beroemd’, 19u40 op Eén

Om zeven uur moet je weliswaar nog even kiezen of je naar ‘Het journaal’ dan wel naar ‘Het nieuws’ kijkt, maar om twintig voor acht ‘s avonds weet je gelukkig dat je kan afstemmen op Eén voor het reportagemagazine ‘Iedereen beroemd’. Mét nieuwe rubrieken, al hopen wij vooral dat het uitstekende spelletje ‘Homo Universalis’ er weer tussen zit.

‘Thuis’, 20u10 op Eén

Hoera, ‘Thuis’ is terug met het - jawel - 25ste seizoen!

‘Spoed 24/7', 20u40 op Eén

Omdat wij - niet eens zo stiekem - ramptoeristen zijn, konden wij de voorbije seizoenen van ‘Spoed 24/7', de humanintrestreeks over het UZ Leuven, uitermate smaken. Ons hart maakte dan ook een sprongetje toen we ontdekten dat het vierde seizoen vanavond van start gaat.

‘Circle of life’, 21u30 op Eén

Af en toe is er niets mis met een terugblik, moeten ze bij Eén gedacht hebben. En dus krijgt fotografe Lieve Blancquaert in het vijfdelige ‘Circle of life’ de kans om uit te vogelen wat ze nu juist geleerd heeft van ‘Birth day’, ‘Wedding day’ en ‘Last days’, waarvoor ze de afgelopen jaren de wereld rondreisde.

‘Vandaag’, 22u05 op Eén

Wie de avond wil afsluiten bij Eén heeft geluk, want niemand minder dan de ravissante en getalenteerde Danira Boukhriss Terkessidis gaat van start met haar dagelijkse talkshow. Die werd simpelweg ‘Vandaag’ gedoopt en belooft om iedere weekdag interessante mensen te ontvangen voor een minstens zo interessant gesprek. Go girl!

‘De afspraak’, 20u30 op Canvas

Voor wie een talkshow toch net dat tikkeltje serieuzer moet zijn, is er gelukkig ook Canvas. Die zender brengt Bart Schols weer in stelling, die in ‘De afspraak’ ook de dagdagelijkse actualiteit bespreekt.

‘Belga Sport’, 21u20 op Canvas

We weten het: wij zijn doorgaans geen grote fans van alles wat met sport te maken heeft (wegens: te lui), maar voor reportagereeks ‘Belga Sport’ maken we graag een uitzondering. Vanavond gaat het nieuwe seizoen van start, waarbij het ontstaan van voetbalclub KRC Genk wordt besproken aan de hand van getuigenissen en archiefbeelden. Wij proberen ondertussen uit te vissen wat buitenspel juist wil zeggen, maar kom!

‘Loïc: Zot van koken’, 18u op VTM

Na Sandra Bekkari is het nu de beurt aan foodblogger Loïc Van Impe om ons te laten watertanden bij zijn culinaire hoogstandjes. Vanavond staat er krokante kip met gebakken patatjes en appelmoes op het menu. Wij krijgen spontaan een hongerke!

‘Echte verhalen: de buurtpolitie’, 18u20 op VTM

Ja, we weten het: wij hebben hier al vaker de lof gezongen van ‘De buurtpolitie’. En gelukkig voor ons (en de vele andere fans) komt ons favoriete flikkenkorps vanaf vandaag terug in actie met een nieuw seizoen. En daarin werd serieus wat nieuw bloed geïnjecteerd, want het korps krijgt enkele nieuwe rekruten die ze moeten trainen...

‘Beat VTM’, 20u35 op VTM

We zouden hier heel der epistels kunnen schrijven over wat ‘Beat VTM’ juist is, maar in essentie is het simpel: acht onbekende Vlamingen proberen acht VTM-gezichten op hun doos te geven in acht disciplines waar noch de OV als de BV vertrouwd mee zijn.

‘Gina & Chantal’, 21u50 op VTM

Een villawijk in Noord-Limburg vormt het decor voor de nieuwe serie ‘Gina & Chantal’. Tine Embrechts speelt de rijke Gina, terwijl Nathalie Meskens in de huid kruipt van haar cynische poetsvrouw Chantal. Samen worden de vrouwen meegesleurd in een mysterie dat iedereen in de ban houdt en een flinke impact zal hebben op de levens van beide dames. Het Vlaamse antwoord op ‘Desperate Housewives’? We dachten het wel!

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

We weten het: technisch gesproken hoort ‘De rechtbank’ niet in ons debutantenlijstje thuis. Maar omdat we nogal creatief met de regeltjes omspringen, hebben we beslist dat we deze docureeks er toch in opnemen. Ons verweer? Zes nieuwe rechters maken dit seizoen hun opwachting. En je weet nooit wat die gaan doen. Voor het oordeel van de jury moet u vanaf 20u35 afstemmen op Vier.

‘Gert Late Night’, 21u35 op Vier

Niet alleen Danira en Bart Schols mogen vandaag hun presentatietalent etaleren, ook Gert Verhulst en James Cooke moeten aan de bak. Dat doen ze, net als volgende week, vanuit Oostende. Wat er dus meteen voor zorgt dat centrale gasten Pascale Naessens, Tourist LeMC en Kevin Janssens naar ‘t zeetje mochten!

‘De wereld draait door’, 19u op NPO 1

Dat er vandaag blijkbaar niet genoeg praatprogramma’s kunnen beginnen, moeten ze bij de Nederlandse zender NPO 1 gedacht hebben. En dus brengen ze daar vandaag ook Matthijs van Nieuwkerk met ‘De wereld draait door’ in stelling. De presentator lag onlangs onder vuur omdat hij een torenhoog loon kreeg, dus wij zijn vooral benieuwd of Matthijs daar iets over zal zeggen. Ramptoeristen, we zeiden het eerder al.

‘Zorg uit handen’, 22u15 op NPO 1

Eerder waren er al verschillende seizoenen van ‘Geer en Goor’, waarbij de twee Nederlanders hun best deden om iets te betekenen voor oudere mensen. Hun voorbeeld werkte duidelijk inspireren, want in ‘Zorg uit handen’ proberen zes BN’ers het leven van zes mantelzorgers te verlichten door hun zorgtaken tijdelijk over te nemen. In de eerste aflevering is het de beurt aan Johnny de Mol, het ex-lief van Josje Huisman en bij ons vooral bekend als Wesley uit ‘Crimi Clowns’. Hij neemt de taken over van Mirella, die voor haar man Twan zorgt. Hopelijk doet hij dat vooral niet als dat eerder genoemde personage, want dan vrezen we er toch voor...

‘Celebrity Masterchef’, 22u op BBC 1

“Het leven is een strijd”, orakelt onze bomma soms. Als je die redenering volgt, lijkt het dan ook logisch dat dit ook opgaat voor koken. BBC 1 is het met ons eens, want daar gaan enkele bekende koppen vanavond de strijd aan in ‘Masterchef’. Onder andere realitysterren Vicky Pattinson en Joey Essex, Motownlegende Martha Reeves en dj Judge Jules zullen hun opwachting maken.