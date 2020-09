TV TIPS. De zus van Sherlock Holmes en heeft Jani een job beet bij de Gentse politie? Woensdag 23 september IDR

23 september 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Enola Holmes’, vanaf vandaag op Netflix



We hebben het hier al vaker gezegd, maar wij zijn grote fan van misdaadreeksen. En bijgevolg vinden we all things Sherlock Holmes dan ook minstens het bekijken waard. In deze nagelnieuwe Netflixreeks draait het voor een keertje echter niet om Sherlock of z’n broer Mycroft, maar wel om hun jongere zusje Enola (Millie Bobby Brown). Zij is minstens zo intelligent als haar broers, en mag dat ook bewijzen wanneer ze een zoektocht op poten zet naar haar verdwenen mama.

‘Beau Séjour’, 23u05 op Een

Ja, ‘t is waar: in principe zijn we tegen herhalingen, maar niet als het om uitstekende reeksen van bij ons gaat. Zoals ‘Beau Séjour’ bijvoorbeeld, waarin Lynn Van Royen de hoofdrol vertolkt. Ze speelt Kato, een meisje dat vermoord wordt en die - met de hulp van enkele mensen die haar wel kunnen zien - op zoek gaat naar de dader. Spannend, ook nu nog.

‘Big Little Lies’, 22u20 op Canvas

Associeer jij woensdag om een of andere reden altijd met uitstekende dramaseries? Dan heb je vanavond nog één keertje geluk, want Canvas brengt de ontknoping van het tweede seizoen van ‘Big Little Lies’ in stelling. We gaan niets verklappen, maar geloof ons maar als we zeggen dat het nog spannend gaat worden!

‘Een echte job’, 20u40 op VTM



De VTM-gezichten beginnen stilaan gerodeerd te raken tijdens hun stage als verpleegkundige in het UZ Gent. En dat demonstreren ze vanavond ook weer met verve op hun verschillende afdelingen. Wij zouden het allemaal niet kunnen, om eerlijk te zijn.

‘Niveau 4 Gent’, 20u35 op Vier



De stoere flikken van ‘Niveau 4 Gent' hebben - tussen de razzia’s en achtervolgingen door - ook een zacht kantje. In deze aflevering helpt inspecteur Ruben tijdens een koude nacht een dakloze vrouw aan een warme jas en schoenen. Waarna Ruben grapt dat hij in feite de ‘fashion police’ is. Wij hadden echt geen idee dat Jani nu ook daar werkte, maar kom!