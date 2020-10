TV TIPS. De terugkeer van #hetisingewikkeld en wie maakt het beste Pringles-chips na: Sofie Dumont of Wout Bru? Dinsdag 6 oktober IDR

06 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen. Vanavond is het de beurt aan ‘de nonnekes’. Een uitstervend ras, waarvan ook wij wel eens willen weten waarom er toch nog vrouwen zijn die een leven als zuster aantrekkelijk vinden...

‘Snackmasters’, 20u40 op VTM

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Altijd al eens willen weten hoe moeilijk het is om een snack na te maken? Dan is ‘Snackmasters’ op VTM helemaal jouw programma. In de aflevering van vorige week nam Roger Van Damme het op tegen ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’-jurylid Marcelo Ballardin en moesten beide heren zo goed mogelijk de smaak van een Giant uit de Quick benaderen. Vanavond is het de beurt aan Sofie Dumont en Wout Bru. Zij proberen beiden om de beste imitatie van Pringles-chips uit hun (koks)hoed te toveren.

‘#hetisingewikkeld’, 20u35 op Vier

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Toegegeven: we hebben even moeten wachten op het tweede seizoen van ‘#hetisingewikkeld’, de tragikomische reeks over een koppel (uitstekend neergezet door An Miller en Ben Segers) dat uit elkaar gaat maar onder hetzelfde dak blijft wonen. Niet omdat de eerste reeks zo lamentabel was, maar wel omdat er voor dit vervolg zélf een scenario moest bedacht worden. Ah ja, want de eerste reeks was een (geslaagde) remake van een Duitse reeks. Regisseuse Lenny Van Wesemael en haar scenarist wisten gelukkig een tof vervolg in elkaar te boksen. Daarbij wil vooral Lien (An Miller) eindelijk de draad van haar liefdesleven opnieuw oppikken...

‘(500) Days of Summer’, 22u55 op VTM 3

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Worstel jij op dinsdag al eens met de vraag of echte liefde al dan niet bestaat? Dan moet je zeker naar ‘(500) Days of Summer’ kijken, want da’s precies het dilemma waar Summer (Zooey Deschanel) en Tom (Joseph Gordon-Levitt) mee worstelen. Summer gelooft er niet in, terwijl Tom - door verliefd te worden op Summer - dat wél doet. Hoe dat afloopt, gaan we uiteraard niet verklappen!