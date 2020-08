TV TIPS. De terugkeer van De Rechtbank en een laatste week draaien aan Het Rad Maandag 24 augustus IDR

24 augustus 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De zomer van’, 21u35 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Tinne Oltmans, Peter Vanlaet en Koen Wauters. Vorige week legde laatstgenoemde nog uit waarom hij niet meer deelneemt aan de rally van Dakar. Dat weten we dan ook weer!

‘De Bunker’, 22u25 op VTM



Wie deze televisionele tips (af en toe eens) leest, weet dat wij enorm grote fans zijn van misdaadseries. En dus kunnen we vandaag ook niet anders dan voor een laatste keer ‘De Bunker’ aanprijzen. VTM haalt deze reeks uit 2015 over een Antwerpse cel van de Staatsveiligheid immers nog eens vanonder het stof. Dit keer lopen de spanningen tussen tijdelijke teamleader Alexander (Gregory Van Damme) en Rob (Sven De Ridder) erg hoog op...

‘De Rechtbank’, 20u35 op Vier



2020 is voor ‘De Rechtbank’ een jubileumjaar. Al negen seizoenen lang toont de reeks op unieke wijze de werking van justitie op het niveau van de burger. De rechtszaken ontvouwen zich voor de ogen van de kijkers, die vanop de eerste rij zien hoe rechters moeilijke knopen doorhakken en eerlijke vonnissen vellen. In het tiende seizoen komen niet alleen vijf bekende gezichten terug, ook zeven nieuwe rechters maken hun opwachting. Spannend!

‘Het Rad’, 21u20 op Vier



Minder leuk nieuws dan weer voor de fans van ‘Het Rad’. Presentator Peter Van de Veire zet immers de laatste week van deze spelshow in. Gelukkig vond hij ook vandaag weer drie enthousiaste kandidaten om aan het iconische rad te draaien om woordpuzzels op te lossen en prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!

‘Morning Glory’, 20u35 op Vitaya



Toegegeven, bij ons is het fenomeen niet zo bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk en de USA is ‘Breakfast television’ a huge thing. Heel wat mensen dromen er dan ook van een kans om voor zo’n show te kunnen werken. Zo ook Becky Fuller (Rachel McAdams). Zij krijgt de kans van haar leven - althans, dat denkt ze - wanneer ze aan de slag kan bij de populaire ochtendnieuwsshow ‘Daybreak’. Vrijwel meteen moet ze echter een collega ontslaan én krijgt ze ook nog eens de opdracht om de legendarische nieuwslezer Mike Pomeroy (Harrison Ford) naar de show te lokken. Of het Becky ook lukt? Dat kom je vanaf 20u40 te weten, want wij gaan het niet verklappen. Nah!

‘Verliefd op Cuba’, 20u25 op NPO 3

Jan Kooijman! Jan Kooijman! Jan Kooijman! Jan Kooijman! Jan Kooijman! Voila, vijf goede redenen om vanavond naar ‘Verliefd op Cuba’ te kijken. Graag gedaan!