TV TIPS. De ontknoping van ‘13 Geboden’ en de avonturen van Elle Woods IDR

03 december 2018

16u15 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Bloed, zweet & luxeproblemen’, 20u40 op Eén

Vanavond kan je op Eén kijken naar de allereerste aflevering van ‘Bloed, zweet & luxeproblemen’. Daarin trekt reportagemaakster Karine Claassen samen met zes BV-jongeren naar Sri Lanka en Ghana. Zo kunnen ze met eigen ogen zien hoe onze luxeproducten gemaakt worden. Wedden dat je zelf twee keer nadenkt de volgende keer als je aan de kassa van de winkel staat?

‘13 Geboden’, 21u35 op VTM

Vanavond kan je op VTM terecht voor de laatste aflevering van ‘13 geboden’, de misdaadserie met Marie Vinck en Dirk Van Dijck in de hoofdrollen. Gaat Vicky er nu eindelijk achterkomen hoe de vork in de steel zit of blijft Mozes haar een stap voor? Je ontdekt het straks!

‘Legally Blonde’, 20u35 op Vitaya

Wanneer Elle Woods (Reese Witherspoon) door haar vriendje gedumpt wordt omdat ze te dom zou zijn, besluit ze wraak te nemen. Elle volgt haar ex naar Harvard, waar ze ook aan een rechtenstudie begint. Toegegeven: wij hebben deze film al meermaals gezien, maar wij blijven gniffelen met de avonturen van Elle!

‘Nadiya’s Asian Odyssey’, 22u op BBC 1

Zin om weg te dromen bij zomerse temperaturen en heerlijk eten? Zap dan snel naar BBC 1. Zij zenden om 22u het eerste deel uit van de documentaire die ‘celebrity baker’ Nadiya Hussain gemaakt heeft over Thailand, Cambodia en Nepal. Tip: dit kijk je best niet met een lege maag!