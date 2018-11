TV TIPS. Chinese hiphop en een laatste zuippartij voor de zusjes Kerkhofs IDR

20 november 2018

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

1. ‘Die huis’, 20u35 op Eén

Ja, wij zijn fan van ‘Die huis’, het programma waarin Eric Goens elke week een Bekende Vlaming uitnodigt voor een openhartig gesprek. Goens slaagt er immers iedere keer in om ons een andere kant van de BV in kwestie te leren kennen. Vanavond is het de beurt aan NVA-politica Zuhal Demir.

2. ‘Rijker dan je denkt?’, 20u35 op VTM

Tante Germaines en nonkel Gérards aller lande: mest dringend eens uw zolder uit, want wij willen graag een voorschotje op onze erfenis. En ook al is de kans klein dat ze een echte Picasso of Monet bovenhalen, we zouden het toch appreciëren als jullie nu - we herhalen: nu - aan de slag gaan. Want als wij één ding geleerd hebben uit ‘Rijker dan je denkt?’, dan is het wel dat rijkdom soms écht in een klein hoekje ligt te verstoffen. Oh ja: voor het zevende seizoen krijgt Staf hulp van de nieuwe expert Francis Bracke, een kenner van emailborden. En wij maar denken dat de lijst met uitgestorven beroepen compleet was!

3. ‘Tipsy’, 20u35 op Vijf

Zin om jezelf ongegeneerd vol drank te gieten terwijl je tv kijkt? Dan moet jij afstemmen op ‘Tipsy’, het programma van de zusjes Kerkhofs. Kat en Lyn gaan nog een laatste keer uitzoeken wat de invloed is van alcohol op hun sociaal leven, mentaal welzijn en hun gezondheid. Schollekes!

4. ‘Kinderen van de kolonie’, 21u20 op Canvas

Pak jij het liever wat serieuzer aan? Dan heeft Canvas vanavond een pareltje in petto. Zij gaan van start met ‘Kinderen van de kolonie’, een zesluik waarin het Belgische verleden in Congo onder de loep wordt genomen. Uniek aan deze reeks is dat er voor het eerst ook Congolezen hun kant van het verhaal vertellen. Daaruit blijkt vooral dat Belgisch-Congo helemaal niet perfect was, integendeel...

5. ‘Trapped in the City of a Thousand Mountains’, 23u00 op NPO 2

De snelst groeiende hiphop-scene vind je niet in de buurt van Brussel, Antwerpen of Parijs, maar wel in de Chinese stad Chonggqing. De Nederlandse cineast David Verbeek schetst het verhaal van verschillende rappers die samenwerken om zo te ontsnappen aan de verregaande censuur van de Chinese overheid. Zelfs als Klara je favoriete radiozender is, is deze docu het bekijken waard.