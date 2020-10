TV TIPS. Avonturen bij de rechter en welke straffe verhalen ontdekt Martin Heylen nu weer? Maandag 6 oktober IDR

05 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Zelfde deur, 20 jaar later’, 20u40 op Een

We zouden hier hele epistels kunnen schrijven over de inhoud van ‘Zelfde deur, 20 jaar later’, maar in dit geval dekt de titel de lading volledig. Soms kan het ook gewoon gemakkelijk zijn, toch?

‘Boer zkt vrouw: Home sweet home’, 20u40 op VTM

De boeren - en boerin - hebben het steeds gezelliger met de overgebleven singles die ze selecteerden. Maar wie slaagt er in om echt een vonk te creëren? Je ontdekt het vanaf 20u40 op VTM!

‘De rechtbank’, 20u35 op Vier

2020 is voor ‘De Rechtbank’ een jubileumjaar. Al negen seizoenen lang toont de reeks op unieke wijze de werking van justitie op het niveau van de burger. De rechtszaken ontvouwen zich voor de ogen van de kijkers, die vanop de eerste rij zien hoe rechters moeilijke knopen doorhakken en eerlijke vonnissen vellen. In het tiende seizoen komen niet alleen vijf bekende gezichten terug, ook zeven nieuwe rechters maakten ondertussen hun opwachting. Toffe tv, al hopen we eerlijkheidshalve wel dat we geen enkele van deze rechters ooit voor onze neus krijgen...

‘Jonge wolven’, 20u45 op VTM 2

De titel doet misschien anders vermoeden, maar dit programma gaat niet over diertjes. Nee, de jonge wolven in kwestie zijn stuk voor stuk jonge zakenmensen die alles op alles zetten om hun dromen en ambities waar te maken. Onder andere BV-ontwerpster Cilem Tunc - die ronkende namen zoals Anouk Matton, Julie Vermeire en mevrouw Louis Talpe tot haar klantenbestand mag rekenen - is te zien in het programma, net als bovenstaande blondine Jill Cnudde van Bikinibody. Dolletjes!