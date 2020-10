TV TIPS. Als Planckaerts in Frankrijk of reisverhalen met een Michael. Zondag 5 oktober IDR

04 oktober 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Château Planckaert’, 20u00 op Een

Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van ‘Château Planckaert’, een realityreeks rond de bekendste koersfamilie van ons land. In deze aflevering wordt duidelijk hoe de familie de draad weer oppakt na de lockdown...

‘Undercover’, 20u40 op Een

Geen zin om te zappen na de verbouwavonturen van de familie Planckaert? Goed nieuws, want je kan ook gewoon blijven hangen voor de vijfde aflevering van het tweede seizoen van ‘Undercover’. Daarin lijkt Bob (Tom Waes) goed op weg te zijn om de broers Berger te pakken. Or is he now?

‘Great Asian Railway Journeys’, 21u35 op Een

Na ‘Undercover’ nog steeds te lui om het kaske vast te pakken? Geen probleem, want ook na de exploten van tom Waes en co blijft het op Een de moeite. De Britse journalist Michael Portillo trapt immers een nieuwe reeks af van ‘Great Asian Railway Journeys’, waarin hij per trein Zuidoost-Azië verkent. In deze eerste aflevering begint Michael z’n avontuur in Hong Kong.

‘Pirates of the Caribbean: on stranger tides’, 21u10 op VTM

We weten het: deze ‘Pirates’-film wordt om de zoveel keer herhaald. En dat zou er doorgaans voor zorgen dat deze titel niet de tv-tips haalt, maar in het geval van ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ zijn we - voor een keertje dan toch - vergevingsgezind. Want: Johnny Depp is niet alleen de meest sexy piraat op je televisiescherm, het is ook gewoon een toffe film vol humor, actie en avontuur!

‘Michael Palin: travels of a lifetime’, 21u00 op BBC 2

Zin in reisavonturen met een Michael, maar hoeft daar niet per se een treinrit aan te worden gekoppeld? Dan heb je vandaag geluk, want op de Britse zender BBC 2 brengt Michael Palin - een van de nog levende leden van Monty Python, jawel - vier weken lang z’n beste reisverhalen ten berde. Vanavond blikt hij terug op ‘Around the world in 80 days’, een reisreeks die hij in 1989 maakte en heel wat mooie/opmerkelijke/waanzinnige herinneringen aan heeft...