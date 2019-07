Tv-serie over Harry Potter in de maak, waarschijnlijk voor streamingplatform van Warner Bros MVO

03 juli 2019

07u24 0 TV Het is nu acht jaar geleden dat we de laatste Harry Potter-film in de zalen zagen verschijnen, maar fans zijn de Britse tovenaar met de ronde bril nog lang niet beu. Warner Bros is dan ook niet van plan om zo’n goudhaantje een stille dood te laten sterven, en maakt plannen voor een tv-reeks.

Volgens bronnen binnen de studio zou de reeks enkel beschikbaar worden via een nieuwe streamingdienst, exclusief voor content van Warner Bros Studio’s. Daarmee volgen ze in de voetsporen van Walt Disney, die met hun eigen zender Disney+ op de proppen kwamen. Des te meer concurrentie voor Netflix, het platform waarop alle Potter-films momenteel nog te bekijken zijn.

De serie zou zich afspelen voor de gebeurtenissen in de films en boeken. Het zou ook om volledig nieuwe personages gaan. De enige connectie met de originele reeks is dus dat de serie zich in hetzelfde universum af zal spelen, net als de ‘Fantastic Beasts’-films, die draaien rond personage Newt Scamander, en niet rond Harry Potter zelf.

De tv-reeks zit nog in een vroege ontwikkelingsfase, wat betekent dat het concept nog altijd afgeschoten kan worden door de producers. Maar gezien het succes van de Harry Potter-franchise is het waarschijnlijk dat de studio vroeg of laat naar Zweinstein zal terugkeren.