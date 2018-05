Tv-serie 'Lord of the Rings' krijgt vorm: dit mag je verwachten TC

17 mei 2018

11u07 2 TV Vorig jaar raakte bekend dat streamingdienst Amazon een tv-reeks plant gebaseerd op 'Lord of the Rings'. Sindsdien geldt alles met betrekking tot die productie als het best bewaarde geheim van Hollywood. Maar nu zou toch één en ander uitgelekt zijn. Met name dat de hele reeks rond de jonge Aragorn zal draaien.

Miljoenen fans speculeren al maanden over hoe die tv-reeks van 'Lord of The Rings' er zal uitzien. Volgens de doorgaans goed ingelichte gespecialiseerde website The One Ring moeten we niet meer twijfelen. Daar achterhaalden ze wat min of meer de plot van de serie zal worden. "De reeks zal focussen op de jonge jaren van Aragorn", klinkt het. "Meer bepaald de jaren waarin hij Strider genoemd werd en een dolende ridder was die Midden-Aarde doorkruiste. Dat levert uiteraard heel wat mogelijkheden op om hem allerlei avonturen te laten beleven. Ook personages als de elfen Elrond, Arwen en Galadriel kunnen op die manier opduiken. Ook het einde van de reeks is daarmee al bekend. Dat zal een scène die het moment toont waarop Aragorn de hobbits ontmoet en de avonturen beginnen die we in de films zagen." Ook tovenaar Gandalf zal opduiken in de tv-reeks. Of die rol ook opnieuw zal vertolkt worden door acteur Ian McKellen, valt nog af te wachten. De acteur zelf is in ieder geval vragende partij.

Gigantisch budget

Ook raakte bekend dat Amazon een gigantisch budget vrijmaakt voor de tv-serie. Het betaalde al meer dan 250 miljoen dollar voor de tv-rechten op 'Lord of the Rings'. Maar nu lekte ook uit dat Amazon in totaal zo'n 750 miljoen zal besteden aan de productie van de reeks. Die zal vijf seizoenen tellen. De opnamen zouden in 2019 beginnen. In tegenstelling tot de filmlocaties zou er nu niet alleen in Nieuw-Zeeland worden opgenomen. Om budgettaire redenen komen er ook (studio)opnamen in Groot-Brittannië en andere plaatsen in Europa.

Netflix in het vizier

Amazon investeert niet zomaar een fortuin in 'Lord of the Rings'. De streamingdienst hoopt dat de serie het breekijzer tot het grote succes kan worden. Dat de reeks zal verschijnen nadat 'Game of Thrones' is afgelopen is natuurlijk niet toevallig. Amazon hoopt dat de 'GoT'-fans massaal zullen afstemmen op de nieuwe 'Lord of the Rings'-reeks. Daarmee hoopt Amazon eindelijk ook wereldwijd te kunnen doorbreken als streamingdienst. Op dit moment is Amazon vooral succesvol in de States. Dankzij 'Lord of the Rings' hoopt het eindelijk ook in Europa een volwaardige concurrent voor Netflix te kunnen worden.