Tv-reeks 'Undercover' wordt een roman

02 oktober 2020

Fans van 'Undercover' kunnen binnenkort beginnen lezen wanneer ze de tv uitzetten. Auteur Hugo Luijten (50) heeft namelijk de roman 'Alles of niks' klaar, een verhaal gebaseerd op de personages uit de reeks.

Het wordt geen hervertelling van de serie, maar wel een compleet nieuw verhaal waarin Bob Lemmens (op het kleine scherm vertolkt door Tom Waes) een bende witwassers op het spoor komt. De Nederlands-Limburgse Hugo heeft niet met Waes of andere acteurs samengezeten over het boek. “Het eerste seizoen heb ik ondertussen vier keer bekeken”, verklaart hij in het Nieuwsblad. “Ik heb dus kans genoeg gehad om de maniertjes en het karakter van Bob Lemmens te bestuderen.”