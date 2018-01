Tv-recensie: 'Van Algemeen Nut' (Eén) ★★ ☆☆☆ Evelien Delgouffe

Het is de afgelopen jaren stillekes geweest rond Steven Van Herreweghe. Zes jaar na zijn vertrek naar VIER, keerde het Kuifje van de openbare omroep gisteren terug naar het huis van vertrouwen. Om oude kijkcijferrecords te breken. Al moet dat laatste nog blijken. Eén ding is wel zeker: de ‘terugbeweging’ werkt het beste voor Van Herreweghe.

Net zoals met ‘De Jaren Stillekes’ dook de presentator voor zijn nieuwste programma ’Van algemeen nut’ in de VRT-archieven voor een nostalgische trip door 65 jaar openbare omroep. In tegenstelling tot ‘De Jaren Stillekes’ draait het in ‘Van algemeen nut’ niet om één bekende centrale gast, maar om een selectie aan bekende en onbekende mensen die ooit 'van algemeen nut waren voor de openbare omroep'. Van toevallige passanten, ex-presentatoren over boze briefschrijvers en in-huismedewerkers. Zo werd onder meer Rani De Coninck in aloude ‘Merlina’-stijl op de bank van Steven gezapt. 24 jaar geleden begroette de ‘Droomfabriek’-presentatrice de Vlaamse huiskamers vanop het kraambed na een rekenfout in de gezinsplanning.

Dat tv-geschiedenis soms pijnlijk kan zijn, ondervond Sporza-journalist Stefaan Lammens toen hij als 19-jarige Club Brugge-fan opdook in een repo over hooliganisme, met een nektapijt dat hem nog tot het einde van zijn loopbaan zal achtervolgen. En ook daarna is een mens nooit gerust. Vraag dat maar aan West-Vlaming Robert die 45 jaar na datum met zijn keurig getypte klachtenbrief werd geconfronteerd waarin hij pleitte voor ‘meer werkvolk’ en ‘minder moord’ op de VRT. De zaterdagavondfilm van komend weekend wordt er één ter ere van Robert met 'gegarandeerd geen enkele moord’. Aan leuke trucjes geen gebrek.

Is het van algemeen nut dat Steven Van Herreweghe terug is op de VRT? Niemand die zo fijnbesnaard en fijnmazig tv-geschiedenis kan doorploegen. Al kan een mens zich natuurlijk afvragen hoeveel collectief geheugen er moet in stand gehouden worden. En of er niet eens dringend een schoonmaak moet gebeuren in de kelders van de Reyerslaan.

Misschien moet het beste nog komen? Misschien ook niet. Het is in ieder geval niet slecht dat Van Herreweghe z'n ambities heeft bijgesteld. De hoogmoed is duidelijk gaan liggen. De kuif ook. Een donderdagavond is immers geen zondagavond. En een ’Van algemeen nut’ geen nieuwe ‘De Jaren Stillekes’.

