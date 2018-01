Tv-recensie: 'Salamander 2' (Eén) ★★★★☆ EDA

Dat ‘Salamander’ nog een staartje zou krijgen, hadden we eigenlijk kunnen verwachten. Het zit namelijk in de aard van dit beestje om ledematen terug aan te groeien. Uiteindelijk heeft de regeneratie vijf jaar op zich laten wachten. Een half decennium nadat ‘Salamander’ potten brak in Vlaanderen (en ook ver daarbuiten) met gemiddeld 1,4 miljoen kijkers per aflevering, bevonden we ons gisteren terug aan de zijde van hoofdinspecteur Paul Gerardi. The one and only. In vol (sorry Filip) ornaat. De 20 kilo die de acteur aankwam, symboliseerden mooi de 20 minuten dat we moesten wachten om onze geliefde actieheld terug te zien. Scenarist Ward Hulselmans, u bent een snoodaard.

‘Salamander 2’ begint als een bloedstollende actiethriller. Voor een flitsende verhaallijn rond ‘bloeddiamanten’ versaste de ploeg naar Afrika en sjaste er meteen de helft van het productiebudget door. Er was gelukkig wel nog geld over om Filip Peeters naar de kapper te sturen nadat die door de Engelstalige pers werd omschreven als ‘het liefdeskind van Jeremy Clarkson en de kerstman’. Los van het feit dat zowat alle personages iets meer beeldbreedte hebben verkregen, konden we weer prat gaan op aloude Salamander-suspens. De grootbanken hebben het gedaan en hoofdinspecteur Gerardi blijkt weer tot over z’n oren in de samenzwerings-shit te zitten waardoor het hele kat- en muisspel weer van voor af aan begint.

Het is ambitieus om een vervolg te breien aan een succesreeks als ’Salamander’. Hulselmans, die ook 'Stille Waters' en 'Witse' uit zijn hoed toverde, toonde zich echter in het verleden al bedreven in het bedenken van spannende en behapbare fictie voor het grote publiek. Als hij dan ook nog eens op de beste mensen en middelen kan rekenen om dit vaktechnisch te realiseren, wordt het al helemaal een koud kunstje. Werd ik gisteren omvergeblazen? Nee. ‘Salamander 2’ is meer van hetzelfde. Maar dat is precies waar de Vlaamse fans op zaten te wachten. Het wordt de komende zondagen een blij weerzien met weerzinwekkende figuren uit het eerste seizoen, denk aan de personages van Leah Thys en Herbert Flack. En met de diepste krochten van onze achterdocht aangaande malafide machthebbers in dit land.