Tv-recensie: 'Op de man af' (Eén) ★★★☆☆ EDA

21u30 1 © VRT

Een VRT-gezicht dat extreme uitdagingen aangaat, waar hebben we dat nog gehoord? Het monopolie van Tom Waes werd gisteravond sans pitié gekraakt door Saartje Vandendriessche. In ‘Op de man af’ gaat de ex-omroepster niet alleen de strijd aan met haar eigen ego maar laat ze zich zeven weken lang uitdagen door een bekende man in een discipline die hij kiest. Een soort ‘battle of the sexes’ dus: een meer dan relevant thema in #metoo-tijden.

Het mag weinig verrassend heten dat de VRT hiervoor Vandendriessche opviste: een vrouw die overduidelijk zot is van sport en met genoeg opgekropte frustratie zit ten opzichte van het mannelijke geslacht om ze fysiek te lijf te gaan. Zelfs wanneer ze zo aaibaar zijn als callboy Rik Verheye, het eerste stootkussen van Vandendriessche. "Is dat een sportieve?", richtte Saartje verbaasd de blik naar haar twee coaches. "Saartje, ik heb voor u een sport gevonden waarin ik u perfect legaal mag rammen", klonk het grensoverschrijdend bij haar tegenstrever. Uiteindelijk bleek het te draaien rond het WK Bangerstox in Warneton, één van de meest roekeloze autoraces ter wereld. Paniek in de ogen van de 42-jarige mama: "Als ik die wrakken zie, zijn dat misschien ook wrakken van mannen die erin rijden."

Ik ben blij dat ik niet langer de aandrang voel om weg te zappen wanneer ik Vandendriessche op tv zie verschijnen - ooit was dat anders.

Enter Jimmy, de rondbuikige autopiloot die zowel Saartje als Rik afzonderlijk leerde ‘botsen’ en ‘in de poep pakken’. “Probeert uit de muren te blaajven met awe snoojt” - “En hoe doede da?” - “Ja, ervan wegsturen hé”. Jimmy. Genie. Uiteindelijk knalde Saartje recht in de betonnen vangrail. Huilen deed ze, plooien niet. "Een vrouw met ballen aan heur lijf", oordeelde Jimmy. Dat kregen we gisteravond niet meer officieel bevestigd.

Ik ben blij dat ik niet langer de aandrang voel om weg te zappen wanneer ik Vandendriessche op tv zie verschijnen - ooit was dat anders. Ik voelde zelfs ontgoocheling toen Verheye het pleit won. Saar plant de komende weken revanche op onder meer een steile ijspiste en de hoogste klimmuur ter wereld. Ik denk dat ik nog eens solidair ga afstemmen op Eén. #metoo voor iedereen die het daarmee eens is.