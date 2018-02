Tv-recensie: 'Kinderkopkes' (Eén)★★☆☆☆ EDA

19 februari 2018

21u55 0 TV Nu de K3-machine verder draait op hernieuwde olie, probeert de oude garde solo aansluiting te vinden in Vlaanderen. Karen probeert op haar eentje de Lotto Arena te vullen . Josje houdt het voorlopig bij enkele losse flodders en Kristel, die als manager van de nieuwe K3 aanvankelijk de veiligste professionele keuze had gemaakt, besluit nu zelf tv te maken.

Als zelfverklaarde ‘kinderexperte’ kruipt ze iedere week in het hoofd van een kind tussen 9 en 13 jaar en spit ze naar wat hen bezig houdt. Zo kwamen we in het universum van de bijna 12-jarige Emma terecht. Een clever ‘kinderkopke’ met een weelderige bos krullen erover. Tweeënhalf jaar geleden verloor ze haar vader bij een auto-ongeluk. "Ik wist het verschil nog niet tussen een ongeluk of verongelukt. Ik dacht dat papa wel nog leefde... Toen ging ik paardrijden en ja... Hij kwam nooit meer thuis." Het verhaal van Emma opende een oude wonde bij Kristel, die haar vader verloor toen ze 25 was. Om haar inzichten te kaderen zagen we haar (handsfree) telefoneren met haar moeder, schoonbroer en vriendin vanachter het stuur van haar Porsche. Hier en daar plengde Kristel een traan.

‘Kinderkopkes’ is een onschuldig programma dat de pure leefwereld van een kind wil belichten. Terzelfdertijd probeert het ook een beeld op te hangen van Kristel, formerly known as de Zwarte, als zijnde een mens van vlees en bloed na jaren in een plastieken keurslijf te hebben rondgehuppeld. Op papier klinkt de toegevoegde waarde van Kristel aannemelijk: "Na jaren met kinderen samen te werken, ben ik ervan overtuigd dat we kinderen als volwaardige gesprekspartner moeten zien." Die ‘grotemensentoon’ klonk op een gegeven moment als volgt: "Stel je voor dat je naar papa zou kunnen vliegen, Emma", waarop die droog antwoordde: "Maar ne mens kan niet vliegen, hé."

Het leek alsof Emma, die haar droefheid doorgaans toevertrouwt aan paard en cello, eigenlijk heel graag buiten wou gaan spelen in plaats van in het verleden te blijven hangen en klef te doen. "Sommigen zitten daar altijd maar over te piekeren en te wenen, maar je kunt ook gewoon verder leven en er soms nog eens aan denken maar gewoon plezier hebben", aldus ‘het kind’.

Kristel is de enige van de voormalige K3 die teruggrijpt naar haar oude publiek en ze laat zien dat ze ‘er nog steeds is voor hen’. Het is alleen de vraag voor wie ‘Kinderkopkes’ eigenlijk in het leven werd geroepen. Om de gapende kloof tussen kind en volwassene te dichten? Of het pad naar een nieuwe carrière te effenen?

2/5