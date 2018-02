Tv-recensie: 'Karen Maakt Een Plaat' (VIER) ★★☆☆☆ Jelle Brans

07 februari 2018

21u35 0

Nu het pretcombo K3 bevolkt is door meisjes die de eeuwwisseling niet bewust hebben meegemaakt, heeft stichtend lid Karen Damen eindelijk de handen en de kraaienpootjes vrij om haar diepste dromen na te jagen. Zoals daar zijn: een soloalbum maken en de Lotto Arena op haar eentje gevuld krijgen, op 16 maart aanstaande reeds. Een beetje reclame kan in zo’n prangende situatie geen kwaad en dus liet de zangeres zich een jaar lang achtervolgen door een cameraploeg. Noblesse oblige, dat ook wel.

In de eerste aflevering van ‘Karen Maakt Een Plaat’ zagen we hoe het titelpersonage zich door enkele lukrake goden van de Vlaamse muziek liet omringen, zoals Jef Neve, Will Tura of haar voormalige reisgezel Gert Verhulst. Na één keer bellen ging het al over, tot grote verrassing van Karen: "Gij pakt zo rap af!" Waarop de baas van Studio 100, zonder een tel te missen: "Leg dan neer en bel terug; ik zal wat langer wachten.” Meer dan twee zinnen heeft Verhulst niet nodig om eender welk programma dubbel zo entertainend te maken. Naast het muzikale luik was er ruim bemeten aandacht voor de dagelijkse gang van zaken ten huize Damen. Zo zagen we hoe ze haar tot muziekstudio omgebouwde kelder een opruimbeurt gaf en daarbij op een paar skibotten stiet - maatje 38, wat helaas een tikkeltje te knellend was gebleken. Karen twijfelde hardop of ze het schoeisel nog te koop kon aanbieden, wegens toch maar één keer gedragen. “Ze heeft zoveel rommel,” lachte een willekeurige vriendin wat later.

Nee, een rauwe en diepgravende muzikale zoektocht was 'Karen maakt een plaat’ vooralsnog niet. Maar au fond bleef dit wel het verhaal van een droom die waargemaakt wordt, en zoiets zal altijd pakken op tv. Net als the artist formerly known as De Rosse zelf. Ten bewijze was er de aandoenlijke slotscène, waarin Damen haar muzikale voorbeeld Suzanne Vega mocht ontmoeten na een concert - plots verschrompelde het idool zélf tot een klunzige fan. “I want to make a song about the last part of the chicken in de pan”, raaskalde ze, terwijl een licht verontruste Vega met één oog naar de uitgang zocht. "Ik had een foto moeten pakken”, zuchtte Karen achteraf tegen de professionele cameraploeg die de ontmoeting vanuit alle hoeken had gefilmd. Karen Damen kan nog steeds enkel zichzelf spelen, wat tot nader order een groot compliment is.