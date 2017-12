Tv-recensie: 'DNA Nys' (Eén) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

Toen ik vijftien was, konden alleen dingen die het verst van m'n bed stonden mij interesseren. De koelkast, jongens en … jongens. Het was dan ook met grote ogen dat ik gisteravond Thibau Nys zag chargeren door de Baalse boomgaarden. Luidop dromend van een leven als ‘Sven Nys De Tweede’.

’DNA Nys’ begint waar de docufilm ’SVEN - Het Laatste Jaar’ veelzeggend eindigde: in parochiezaal ‘De Toekomst’. Nys senior had z’n troon nog niet afgestaan of Nys junior stond al met de scepter te zwaaien: “Volgend jaar staan we hier terug. Dan ben ik nieuweling en hoop ik dat jullie allemaal komen supporteren voor mij.” Voor regisseur Jan Vandermotte het signaal om zijn stilistische trukendoos met slow motion beelden en zwellende achtergrondmuziek boven te halen voor een nieuwe docu. Eén die vier weken op Eén een inkijk geeft in het leven van de familie Nys na de troonswisseling. Voor het eerst zien we hoe Sven niet langer als veldriticoon maar wel als vader en ploegmanager zijn dagen indelen. En hoe die de grootste moeite heeft met het temperen van zijn eigen perfectionisme én zoonlief’s gulzigheid. “Thibau moet van mij niks. Ik zeg hem vaak genoeg: de kans dat hij prof wordt is heel klein.” Maar uitspraken als ‘verslaafd aan winnen’ en ‘in papa’s voetsporen treden’ echoden door de uitzending. Sterk spul, dat Nys DNA.

Zelden een puber zo zelfverzekerd door het leven zien fietsen. Een passie, een persoonlijkheid, een willetje, zélfs een vriendin. Ook naast het veld wordt de opvolging ingezet. “Hij héé ’n vriendin, en dan? Waale moeste ze vruuger nog gon zuuken in een dancing. Hij stoat ten minste fris aan de wedstraajd”, kakelde superfan en witloofboer Jaak Cypers.

Waarom een jongen van 15 zijn jeugd -én zijn oudejaarsavond!- wilt opofferen om geschiedenis te herschrijven? Voer voor psychologen. Of witloofboeren. “Als het niet lukt, mag hij alles worden wat hij wilt”, probeerde Sven Nys vergeefs een underdogpositie te creëren. Tip aan Sven: sterk gehypete tv-programma’s helpen daar doorgaans niet bij.

Verder is 'DNA Nys' best aangename inkijktelevisie voor de superfans, maar doe mij toch maar een heruitzending van de Pfaffs.