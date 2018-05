Tv-recensie: 'Animalitis' (Eén) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

14 mei 2018

21u44 13

Die dekselse Dieter Coppens toch. Keer op keer slaagt de tv-adonis erin zijn reizen naar de andere kant van de wereld fiscaal aftrekbaar te maken. Gisteravond stak de neef van Staf en Mathias plots z’n hoofd uit de Zuid-Afrikaanse savanne. Reden: een Vlaamse dierenarts bezoeken die er eigenhandig de ‘big five’ in stand houdt.

Een gewonde waterbok wordt niet binnengebracht zoals een chihuahua, schildpad of blauwe geschelpte naar de dierenarts worden gevoerd. Een dier van die grootorde wordt achternagezeten door een jeep en een verdovingsgeweer. «Hij ga nou omval!», kirde dokter Nele nadat ze een verdovingspijltje recht in de bil van de bok plantte. Dieter wachtte tot de kust veilig was en schoot vervolgens te hulp met een verband met safariprint.

De presentator ging ook bij dierenexperts dichter bij huis langs. Huisdierchirurg Bart in de Faculteit Diergeneeskunde in Gent bleek allergisch aan zowat alles waarmee hij dagdagelijks in contact komt: katten, honden, zijn studenten — en zijn veranda. «Deze zomer heb ik een veranda in elkaar gestoken en wilde ik ze meteen weer afbreken», klonk het ernstig. «De ene kant stond twee millimeter hoger dan de andere. Ik ben een perfectionist.» Zijn ‘perfectionisme’ redde wel het leven van chihuahua Kiara tijdens een minuscule openhartoperatie. Het beest werd bij het ontwaken overladen door tranen en kusjes van baasje Natacha.

‘Animalitis’ is een programma over mensen met een onbeteugelde passie voor dieren. Zoiets kan dus niet anders dan met de grootste zorg gemaakt zijn. Alleen miste het veel, heel veel, glans op de vacht. Van Dieter Coppens, die met ‘Copy beest’ beestige jongens-tv maakte met een hoekje af, verwachtte ik meer dan een ‘Dieren in nesten revisited’.

Toen de aflevering eindigde met een neushoorn die een gewelddadige aanval van stropers had overleefd en achterbleef met een gapende neusholte, werd het toch wat vochtig achter mijn brillenglazen. Eén kilo hoorn bleek makkelijk 80.000 euro waard. En dat allemaal om de potentie van rijke Aziaten te verhogen. Eén haarlokje van Dieter Coppens zal die klus ook wel klaren.