Tv-recensie: '2 Sterren Restaurant' (VTM) ★★☆☆☆ Evelien Delgouffe

15 mei 2018

21u55 0

Je zal tegenwoordig maar BV zijn en als een kermispaard in allerlei levensverkortende VTM-formats opdraven. Na ‘Boxing Stars’ leek de laatste zweetdruppel geperst, of daar komt ‘2 Sterren Restaurant’ aanzetten. Een vedettenvariant van ‘Mijn Restaurant!’.

Niet dat de duo’s echt moeten gaan concurreren met het niveau van ‘The Jane’, al moeten ze wel in de gratie van Sergio Herman vallen. Met ze bedoel ik: ‘Familie’-BFF’s Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers, ‘F.C. De Kampioenen’-buddy’s Jacques Vermeire en Herman Verbruggen, gouden koppel Bieke Ilegems en Erik Goossens en ‘Boxing Stars’ Marie Verhulst en Andy Peelman.

2 van de 4 duo’s mochten in de eerste aflevering al meteen tonen wat ze in hun snelkoker hadden. Daarbij ontpopte Jacques zich tot de DDT van de sommeliers door wijn van 5 euro voor een veelvoud van de prijs op de kaart te zetten.

Iets verderop serveerden ook Bieke en Erik hun eerste gerechten. “Ik ga de stress geen vat op mij laten hebben”, leunde Erik achterover, terwijl vrouwlief Bieke met haar tentakels in verschillende potten tegelijk stond te roeren. Sergio was lyrisch over haar Libanese balletjes. “'Bieke’s balls', 'les boules de Bieke'”, fantaseerde hij luidop. De zelfgedraaide ijsbollen van Herman Verbruggen waren goed…om tegen de muur te smijten. “Mijn tanden vallen ervan uit jong”, sakkerde Sergio, die de boel moest rechttrekken.

Tenzij Roel Vanderstukken plots de nieuwe Jeroen Meus wordt of Marie Verhulst de volgende Sandra Bekkari, is ‘2 Sterren Restaurant’ niet meer dan een noodzakelijk kwaad om het programmaschema en de agenda's van schermgezichten op te vullen. Met uitzondering van Bieke en Erik, die het wel heilzaam lijken te vinden om hun relatie op tv te blijven testen. Volgend jaar 'Temptation Island All Stars' en alle horden zijn genomen.