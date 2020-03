Tv-ploeg blijft familie Meiland filmen tijdens coronacrisis BDB

30 maart 2020

07u58

Bron: ANP 0 TV Alhoewel de opnames van films en televisieseries wereldwijd zijn stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus, heeft de familie Meiland afgelopen week nog gewoon bezoek gehad van een filmploeg voor hun realityserie ‘Chateau Meiland’. Dat vertelt Martien Meiland (58) maandag in De Telegraaf.

"Vorig weekend is er, in alle veiligheid en natuurlijk met toestemming van de Franse en Nederlandse autoriteiten, een kleine tv-ploeg aangekomen op het chateau", aldus de realityster, die beschrijft hoe hij en zijn familieleden in Frankrijk zelfs voor een supermarktbezoek allerlei documenten moeten invullen en slechts met één persoon in de auto mogen zitten.

"Het ene land doet het zo en het andere weer anders", constateert Meiland. "Nederland heeft wel de winkels open en daar kan je nog op straat. Daar is ook wat voor te zeggen. Voor de economie is dat stukken beter. Aan de andere kant, het risico dat je besmet wordt, is een stuk groter dan hier in Frankrijk.”

Het nieuwe seizoen van ‘Chateau Meiland’ is te zien vanaf dinsdag 7 april op VIJF.