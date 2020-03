Tv-nieuwsredacties in België maken afspraken rond verslaggeving LOV

17 maart 2020

16u06 1 TV De tv-nieuwsredacties van VTM, VRT, RTBF en RTL hebben vandaag telefonisch overleg gehad om afspraken rond verslaggeving over corona te maken. Dit om zo goed mogelijk samen te werken in omstandigheden die op dit moment niet evident zijn om aan verslaggeving te doen. Zo kan de gezondheid van de journalisten, redacties en onze hele maatschappij zo goed mogelijk gevrijwaard worden.

De afspraken zijn vooral in functie van de Wetstraat genomen, maar gelden bij uitbreiding op alle locaties waar veel journalisten samen zijn, zoals persconferenties rond de coronacrisis en -maatregelen. Zo is er afgesproken dat VTM NIEUWS Nederlandstalige interviews zal uitwisselen met RTL, en VRT NWS met RTBF. Vice versa voor Franstalige interviews zodat er minder interviews moeten gebeuren

Ook worden microfoons van verschillende zenders naast elkaar gezet zodat er nooit gedrum ontstaat voor interviews. Tenslotte zullen journalisten en politici of andere personen tijdens de interviews voldoende afstand van elkaar houden.

“Social distancing - afstand houden - is van levensbelang. We proberen daar elke dag goed over te informeren. Daarnaast moeten we ook zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven. In het belang van de gezondheid van onze journalisten, onze ploegen en van de hele samenleving”, zegt Nicholas Lataire, hoofdredacteur ad interim VTM NIEUWS. “Deze nieuwe toestand maakt het van groot belang dat we solidair en collegiaal samenwerken met alle omroepen in ons land”, vult Liesbet Vrieleman, algemeen directeur informatie van VRT, aan.