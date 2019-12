Tv-makers moesten David Schwimmer sméken om mee te doen aan ‘Friends’: “Hij vond er niets aan” MVO

06 december 2019

20u15

Bron: Metro UK 0 TV ‘Friends’-bedenker David Crane onthulde dat hij David Schwimmer (53), die jarenlang de rol van Ross speelde, met hand en tand moest overtuigen om mee te doen aan de serie.

“Hij wees de rol af”, klinkt het. “Maar we wisten zeker dat we hem wilden als Ross Geller. Een jaar eerder kwam hij op auditie voor een andere show, die uiteindelijk niet doorging. Maar deze specifieke rol schreven we me hem in het achterhoofd.”

“Toen we hem belden dachten we dat hij enthousiast zou zijn, maar niets was minder waar. Hij was terug in de theaterwereld terechtgekomen, en hij had geen zin om dat op te zeggen voor tv-werk. Hij vond het aanbod eigenlijk maar niets. Het heeft lang geduurd eer we hem overtuigd hadden dat dit project het waard was. We hebben hem echt moeten sméken.”

Het is uiteindelijk een goede beslissing geweest voor Schwimmer, gezien de cast van ‘Friends’ nog steeds 20 miljoen per jaar verdient aan de herhalingen van het iconische programma.