Tv-maker onthult seksueel misbruikt te zijn: Van der Gijp en Derksen onder vuur om lacherige reactie

Bron: AD.nl - ANP 0 Kreeg dit clipje doorgestuurd van Voetbal Inside. Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek. pic.twitter.com/EUfcBgySbv Jelle BrandtCorstius(@ jellebc) link TV De Nederlandse journalist en televisiemaker Jelle Brandt Corstius (39) maakte vorige week bekend dat hij jaren geleden tijdens zijn werk het slachtoffer werd van seksueel misbruik. Hij werkte toen voor de commerciële zender RTL. Zijn oud-collega's René van der Gijp en Johan Derksen, die te zien zijn in de talkshow Voetbal Inside op een RTL-zender, doen lacherig over de onthulling, wat te zien is in een videofragment dat Brandt corstius zelf deelde.

In een tweet zegt hij: "Kreeg dit clipje doorgestuurd van Voetbal Inside. Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek", met daarbij een videofragment van de uitzending. In het fragment begint Johan Derksen over de kwestie, waarop tafelgenoot René van der Gijp begint te lachen. Vervolgens noemt presentator Wilfred Genee het een 'tragisch verhaal', waarna de gehele studio in lachen uitbarst.

ANP Kippa Jelle Brandt Corstius.

Orale seks

Brandt Corstius schreef dinsdag in de krant Trouw dat hij tijdens zijn werk werd gedrogeerd en werd gedwongen tot orale seks met een man. Hij deed deze onthulling naar aanleiding van de wereldwijde actie met de hashtag #MeToo, waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen. Het misbruik van Brandt Corstius zou hebben plaatsgevonden toen hij als redacteur bij de talkshow Barend & Van Dorp werkte.





De tv-maker vervolgt op Twitter op sarcastische toon dat hij het wel snapt. "Beetje ver van mijn bed voor de heren. Zou natuurlijk nooit gebeuren in het voetbal". In de tweet verwijst hij naar een artikel over een Engelse voetballer die bekendmaakte tientallen keren te zijn verkracht.

ANP Kippa Voetbal International: René van der Gijp, presentator Wilfred Genee en Johan Derksen.

"K*tprogramma"

RTL en productiehuis Blue Circle, die Barend & Van Dorp maakte, reageerden eerder deze week geschrokken op het verhaal van Brandt Corstius. Donderdag zeiden zij in een verklaring 'groot respect' te hebben voor het feit dat de televisiemaker met zijn verhaal naar buiten is getreden. Hierop zegt Brandt Corstius nu: "Als RTL echt geschrokken is van mijn verhaal, zouden ze dat seksistische k*tprogramma eens moeten stoppen."

Er wordt verontwaardigd gereageerd op het videofragment. Onder meer actrice Georgina Verbaan en cabaretière Claudia de Breij noemen het 'goor'

Inmiddels hebben Genee, van der Gijp en Derksen gereageerd op het voorval. "Ze bedoelden niets verkeerds" met het gelach aan tafel toen de naam Jelle Brandt Corstius werd genoemd. "We hadden het ook niet over de verkrachting zelf", beklemtoont presentator Genee. "Al begrijp ik wel dat dat zo op mensen over kwam. Laten we er helder over zijn: dat vinden wij walgelijk en verschrikkelijk."

"Onhandigheid en ongemakkelijkheid"

Maar voor de uitzending had het trio lange tijd gespeculeerd over wie de dader zou kunnen zijn. "Daar kwam Johan op terug. Iedereen binnen de organisatie is nu aan het speculeren; de meest idiote theorieën en namen komen langs. Het gelach was puur onhandigheid en ongemakkelijkheid."





Waarom Derksen überhaupt het gesprek tussen de drie mannen voorafgaand aan de uitzending aan tafel ter sprake bracht, weet Genee niet. "Ik heb Johan er over gesproken, hij kon zich niet eens herinneren dat we het er in de uitzending over hebben gehad." Genee probeert in contact te komen met Jelle Brandt Corstius om het misverstand uit te leggen. Ook komt de presentator maandagavond in de volgende uitzending terug op alle boze reacties.