Tv-maker Joris Hessels komt toch nog uit zijn kot in Gentbrugge: “Maar dat buurtfeest moet nog even wachten” Hans Luyten

01 april 2020

09u00 1 TV Blijf in uw kot? Joris Hessels (40) deed dat de voorbije weken vooral niet. De tv-maker zocht de dorpsgenoten op, die hij eerder dit jaar al portretteerde in zijn bewierookte reeks ‘Gentbrugge’. De verhalen die zij vertelden, bundelde hij in een coronaspecial, die deze avond op Canvas wordt uitgezonden. “Ik heb vooral veel samenhorigheid ontdekt.”

In ‘Gentbrugge’ toonde Hessels hoe hij zich in zijn nieuwe woonplaats probeerde in te burgeren en nieuwe vrienden maakte. De camera was al meer dan twee maanden opgeborgen, toen corona de wereld op zijn kop zette. Ook in Gentbrugge viel het dorpsleven stil. “Ik was benieuwd naar hoe mijn vrienden het stelden en ben poolshoogte gaan nemen”, klinkt het. “Dat opzet was niet eenvoudig, want ook als reportagemaker moest ik afstand bewaren. Een beperking, want ik babbel graag dicht bij de mensen. Ik bleef dus overal op de gepaste twee meter staan. Als dat te moeilijk was, gebruikte ik Skype. Het zal dus allemaal wat afstandelijker lijken. Bovendien ga ik normaal altijd op stap met een regisseur, klankman en cameraman. Voor deze special had ik enkel een regisseur mee, die ook voor klank en beeld moest zorgen. Een ongewone manier van werken, maar toch redelijk rock ‘n roll. (lacht)”

Hessels stak veel op. “Mijn rondvraag leerde me dat in Gentbrugge iedereen op zijn manier met corona omgaat. De ene is gelaten, de andere ongerust. Ik merkte ook een grote nood aan wat er nu nog amper is: sociaal contact. Nog meer dan anders had iedereen goesting in een babbel. Alle dorpsgenoten die ik voor deze special contacteerde, wilden meteen meewerken. Ik zag ook tot mijn tevredenheid dat de regel ‘blijf in uw kot’ vrij goed wordt opgevolgd en dat iedereen waakzaam is. Bovendien viel me ondanks de ellende toch ook veel moois op. Hoopgevende signalen. Op straat zie ik nu bijvoorbeeld veel meer mensen elkaar goeiedag zeggen.”

Samenhorigheid

Hoopvol vindt Hessers ook de samenhorigheid, die zich uit in de wil om voor elkaar te zorgen. “Een gevoel dat van goudwaarde is en dat we hopelijk ook na deze crisis kunnen vasthouden. Wat me het meest deugd deed: ik stel bij iedereen een bekommernis vast om voor elkaar te zorgen en niemand te vergeten. In Gentbrugge duiken er overal initiatieven op van mensen die spontaan hulp aanbieden. Of die hun respect voor de zorgsector willen tonen. Ik voel me hier alleszins goed omringd. Hopelijk hebben mensen elders hetzelfde gevoel van geborgenheid, want dat zorgt zeker mee voor je welzijn.”

“Door het maken van ‘Gentbrugge’ ben ik in elk geval op een versnelde manier ingeburgerd in Gentbrugge. Ik voel me hier nu echt thuis en heb veel vrienden gemaakt. Dit is voor mij de juiste plek voor een lang hoofdstuk in mijn leven. Het ambitieuze volksfeest dat ik wilde organiseren voor mijn veertigste verjaardag en waarbij ik alle buurtbewoners wil uitnodigen, zal nog wel even op zich laten wachten. Dat wordt iets voor na de corona-tijden. Maar dat komt me goed uit, want ik zoek nog een geschikte locatie. (lacht)”

‘Gentbrugge Special’, Canvas, 21.20 uur